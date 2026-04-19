Más Madrid y Podemos exigen que Ayuso condene los cánticos “racistas” en el acto de María Corina Machado

El cantante Carlos Baute avivó el grito de “fuera la mona” y “mona” contra Delcy Rodríguez, aunque ni la presidenta ni la líder venezolana estaban en la plaza del Sol

La portavoz de Más Madrid (MM) en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, y su homóloga de Podemos, Isa Serra, han pedido a Isabel Díaz Ayuso que condene los gritos “racistas” de “mona, mona” y “fuera la mona” que se escucharon el sábado durante la intervención de Carlos Baute en la Puerta del Sol, durante la espera a la líder opositora María Corina Machado. Bergerot y Serra han expresado su “repulsa” hacia unos cánticos “racistas”, dirigidos a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Los gritos se produjeron casi una hora antes de la aparición de la líder opositora venezolana en el balcón de la sede de la Comunidad de Madrid. Durante la espera, el cantante venezolano Carlos Baute, que interpretó algunos temas, alentó a los asistentes y animo a que los asistentes reprodujeran un grito “intolerable”, insistió Bergerot. “Son unos cánticos intolerables en un acto oficial de la Comunidad. Exigió a Ayuso que condene estos actos porque no solo degradan a las personas racializadas sino también a cualquier demócrata”, dijo Bergerot este domingo a los medios durante un acto en poyo a la educación publica.

Según Delegación de Gobierno, unas 11.000 personas abarrotaron ayer la puerta del Sol en Madrid para escuchar a la líder opositora María Corina Machado. Sin embargo, antes del encuentro, Díaz Ayuso, acompañado de su gabinete, hizo entrega dentro del edificio de Correos de la Medalla de Oro de la CAM.

Los gritos surgieron de algunos asistentes de las primeras filas del público, pero se extendieron por la plaza cuando fueron promovidos por el cantante desde el escenario. Poco después llegó la aparición de Ayuso y la líder opositora desde el balcón y la posterior intervención de María Corina Machado desde ese mismo escenario. Durante la hora que duró el mitin en la Puerta del Sol los únicos gritos que se escucharon fueron “libertad, libertad”.

Desde que el viernes tuviera su primer acto público en la sede de Génova, la izquierda de Madrid se ha desmarcado de la visita de María Corina Machado a Madrid y de la Medalla de Oro que recibió de Ayuso, máxima distinción de la Comunidad, al considerarlo un gesto de humillación, “como el que ya hizo con Trump y con el Nobel de la Paz”, dijo Bergerot.

También en el Ayuntamiento de Madrid contó con la oposición del PSOE y de Más Madrid, que calificaron la Llave de Oro que le entregó Almeida como “una fiesta privada del alcalde”. “Es una distinción reservada a jefes de Estado en visita oficial. María Corina Machado no es jefa de Estado de ningún país. Si el PP quiere montar una fiesta privada, que la paguen ellos desde Génova”, dijo Rita Maestre. En su viaje a Madrid, que termina el lunes, Machado no se verá con Pedro Sánchez a pesar de la invitación a reunirse con él cursada por La Moncloa, pero sí ha estado con el Presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y el líder de VOX, Santiago Abascal.