Un niño de dos años, en estado grave tras ser atropellado por un coche en Madrid
El menor cruzaba la calle por una zona no habilitada para el paso de peatones cuando sufrió el impacto de un turismo, que le ha provocado un traumatismo craneoencefálico severo
Un niño de dos años ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un coche en el distrito de Latina de Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.
El suceso ha ocurrido sobre las 19.30 en la calle José de Cadalso de la capital, donde, por causas que se investigan, el menor ha atravesado la calzada por un lugar no habilitado para el paso de peatones y ha sido arrollado por un turismo.
#Atropello grave c/José de Cadalso, #Latina.@SAMUR_PC estabiliza a un niño de dos años tras ser atropellado por un turismo. Trasladado grave al hospital Niño Jesús.@policiademadrid realiza el atestado y escolta el convoy garantizando un traslado seguro.@policia colabora. pic.twitter.com/2xAGNFV8yY— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) April 18, 2026
Efectivos de Samur-Protección Civil han estabilizado al niño, lo han intubado y lo han trasladado, con un traumatismo craneoencefálico severo, al hospital Niño Jesús.
La Policía Municipal ha realizado el atestado y ha escoltado el convoy hasta el hospital para garantizar un traslado estable.
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