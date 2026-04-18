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Madrid
Atropellos

Un niño de dos años, en estado grave tras ser atropellado por un coche en Madrid

El menor cruzaba la calle por una zona no habilitada para el paso de peatones cuando sufrió el impacto de un turismo, que le ha provocado un traumatismo craneoencefálico severo

Efectivos del Samur atienden al niño de dos años que ha sido atropellado por un coche en el distrito de Latina de Madrid.
EFE
Madrid -
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Un niño de dos años ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado por un coche en el distrito de Latina de Madrid, según ha informado Emergencias Madrid.

El suceso ha ocurrido sobre las 19.30 en la calle José de Cadalso de la capital, donde, por causas que se investigan, el menor ha atravesado la calzada por un lugar no habilitado para el paso de peatones y ha sido arrollado por un turismo.

Efectivos de Samur-Protección Civil han estabilizado al niño, lo han intubado y lo han trasladado, con un traumatismo craneoencefálico severo, al hospital Niño Jesús.

La Policía Municipal ha realizado el atestado y ha escoltado el convoy hasta el hospital para garantizar un traslado estable.

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