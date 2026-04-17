Un desprendimiento del techo en la estación de Carpetana obliga a Metro de Madrid a cortar un tramo de la línea 6

El servicio, que ya está restablecido, fue suspendido entre las paradas de Laguna y Oporto a primera hora de la mañana por trabajos urgentes de refuerzo en un andén

El derrumbe de una parte del falso techo de la estación de metro de Carpetana ha obligado este viernes a interrumpir el servicio de la línea 6 entre las paradas de Laguna y Oporto durante unas cinco horas. El corte ha provocado que cientos de pasajeros hayan tenido que optar por otras alternativas de transporte, como el servicio sustitutivo de autobús que habilitó Metro de Madrid mientras duraron los trabajos de reparación de la cubierta, que concluyeron alrededor de las 11.

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La decisión de las autoridades del suburbano de suspender temporalmente la circulación de los trenes se tomó después de que los técnicos advirtiesen la necesidad de reforzar la estructura, de acuerdo con una portavoz de la empresa pública. “En una revisión nocturna de las instalaciones que estamos realizando con motivo de las lluvias de las últimas semanas se ha tomado la decisión de cortar el servicio en este tramo de la línea 6, entre laguna y Oporto, desde primera hora de la mañana para proceder a reforzar el falso techo de un pequeño espacio del andén, de la estación de Carpetana, para evitar cualquier problema que pudiera luego afectar a la catenaria”, aclara.

La misma fuente defiende la agilidad de la compañía del subterráneo a la hora de ofrecer a los pasajeros otro método de transporte. “Hemos puesto en marcha un servicio sustitutivo de autobuses mientras han durado los trabajos, y se ha reforzado la línea 55 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que ha cubierto la zona afectada por la suspensión, y que, con motivo de los trabajos, ha cambiado después al tramo entre Príncipe Pío y plaza Elíptica”, comenta.

El corte del tramo de la línea 6, la más utilizada de toda la red, con más de 116 millones pasajeros en 2024 y una media de 400.000 diarios, no ha pasado desapercibido en redes sociales. Poco después de la apertura del metro, numerosos usuarios se han hecho eco de la noticia, entre ellos la diputada y portavoz de Transportes de Más Madrid, María Acín. “Otra vez cortada la estación de Carpetana porque los techos se caen, esto ya sucedió hace unas semanas y la situación es muy preocupante”, se queja, y agrega: “Es increíble que después de que en 2025 la línea estuviese cortada más de medio año se estén cayendo los techos”. Desde Metro de Madrid confirman que se produjo un derrumbe anterior: “Hubo un desprendimiento de unas lamas que tocaron la catenaria en Carpetana, por eso se suspendió el servicio. Fue en otro punto diferente del andén”.

La línea 6 de Metro de Madrid recuperó completamente su servicio el pasado 22 de diciembre tras más de 200 días de obras destinadas a su automatización. La reapertura se produjo incluso antes de lo previsto, tras finalizar los trabajos en los dos tramos principales —arco oeste y arco este—. Durante la primera fase se realizaron importantes mejoras: renovación total de las vías —con sustitución del balasto por hormigón—, cambio de carriles, actualización de subestaciones eléctricas y adaptación de los andenes para futuras puertas automáticas. Esas actuaciones buscan modernizar la línea y prepararla para trenes más eficientes y automatizados.

En enero comenzó la segunda fase, centrada en la instalación de puertas de andén, aunque la línea continúa operativa —con cierres parciales nocturnos—. Más adelante, una tercera fase incorporará nuevos trenes automáticos, cuya entrada en servicio está prevista para 2027.