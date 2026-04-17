Los bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una planta de reciclaje de 5.000 metros cuadrados en Campo Real

Bomberos trabajan en la extinción de un incendio en una reciclaje de electrodomésticos en Campo Real REMITIDA / HANDOUT por EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 17/04/2026

Hasta 13 dotaciones han participado desde que se originó el fuego esta madrugada, que se encuentra en fase de estabilización. Se recomienda a los vecinos de la zona que permanezcan en sus casas y cierren puertas y ventanas

Hasta 13 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid han trabajado en la extinción de un incendio que se ha producido esta madrugada en una planta de reciclaje de electrodomésticos en la localidad madrileña de Campo Real. Actualmente, solo quedan 10 dotaciones que se centran en la estabilización del incendio.

Según informó este viernes un portavoz de Emergencias de la Comunidad de Madrid, la planta está situada en la calle Bronce de ese municipio. Han explicado que las llamaradas se han propagado en esta planta, que tiene unos 5.000 metros cuadrados. De ellos, según las estimaciones de los bomberos, se han quemado cerca de 1.000 metros en el exterior y otros 1.000 en una zona interior de la nave.

Las labores que se están realizando son de remate y los 10 medios que quedan en el terreno tratan de hacerse con el control total de las llamas. No hay que lamentar heridos aunque sanitarios de Summa 112 permanecen en el lugar en preventivo.

Desde Emergencias de la Comunidad de Madrid se recomienda a los vecinos de la zona que permanezcan en sus casas y cierren puertas y ventanas. También que solo llamen al 112 en caso de emergencia.