Ayuso defiende al alcalde de Móstoles a pesar del relato de la exedil en su querella: “Es magnífico y está realizando un trabajo de primera”

La presidenta de la Comunidad asegura que Manuel Bautista (PP) “no sabe de qué se les está acusando” un día después de que la Fiscalía haya pedido al juzgado de violencia sobre la mujer que abra diligencias previas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido de nuevo este viernes al alcalde de Móstoles, acusado de acoso sexual y laboral por una exedil de su mismo partido, el PP, a pesar del relato de la exconcejala en su querella, presentada el pasado 16 de febrero ante los tribunales, y de que la Fiscalía pidiera un mes después al juzgado de violencia sobre la mujer que le dé impulso procesal y se abran unas diligencias previas. “Es magnífico y está realizando un trabajo de primera”, lo ha alabado en declaraciones a los medios a la salida de la sede principal de la Comisión Europea, en Bruselas, donde se ha visto con el comisario de Agricultura, el luxemburgués Christophe Hansen. También ha utilizado la misma defensa que llevan semanas repitiendo el regidor y el resto de su equipo en el municipio: “No sabe de qué se le está acusando. Está en una situación profunda de desigualdad”. El PP de Madrid, que presionó a la víctima para que no denunciara hasta en tres reuniones con la cúpula, ha defendido a Bautista desde que se hizo público el caso y ha emprendido una campaña de desprestigio contra la mujer, que, tras meses pidiendo ayuda a su partido de toda la vida, dejó el acta de concejala a finales de 2024 y se dio de baja de la formación.

La querella, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y cuyos detalles se han conocido este viernes, la firma el letrado Antonio Suárez-Valdés, especialista en casos de acoso, e incluye un relato en primera persona de la exconcejala, en el que detalla todas las situaciones en las que Bautista le hizo proposiciones de carácter sexual, que ella le pidió en numerosas ocasiones que no volviera a actuar así y cómo, tras su negativa, el alcalde, que la había escogido expresamente como su segunda para las elecciones de 2023, la discriminó e invisibilizó en el Ayuntamiento y en el partido.

Ayuso ha vuelto sobre la idea de que Bautista es víctima de una persecución mediática orquestada por el Gobierno de Pedro Sánchez, relato que han avivado en el PP madrileño desde que se hicieron públicas las declaraciones. “Que un alcalde, de un municipio [el segundo más poblado de Madrid después de la capital] sea portada nacional y que sea el tema nacional del día por una acusación de una de las partes, me parece que le deja en situación de desventaja y de indefensión. Que el presidente del Gobierno y que todo el Gobierno salgan en trompa contra un alcalde me parece que es de un abuso político desmedido, desproporcionado”, ha insistido, sin aludir a que la víctima acudió primero a su partido para que tomaran cartas en el asunto internamente.

La oposición madrileña ha salido de nuevo en tromba a exigir la dimisión de Bautista ―que ya dijo que no dejaría el cargo y se presenta como víctima de una “campaña absoluta de desprestigio”― y acusa a Ayuso de proteger al alcalde.

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, comenta que todas las informaciones apuntan en la misma dirección, “a que Manuel Bautista ejerció un patrón de acoso sexual y laboral contra una compañera de su partido, aprovechándose de su posición de poder”. La diputada regional critica la postura de la presidenta de la Comunidad: “Es absolutamente lamentable que Ayuso y todo el Partido Popular madrileño hayan decidido ponerse del lado del presunto acosador en este caso. Es lamentable que hayan decidido proteger al alcalde de Móstoles y dejar tirada a una compañera”.

La diputada del PSOE, Lorena Morales, que también pidió explicaciones a Ayuso este jueves en la Asamblea, exige un día después que Bautista sea “cesado inmediatamente”. “La intentaron amordazar y eso no fue el alcalde de Móstoles, sino fue la señora Ayuso con sus sicarios, Ana Millán, que sigue siendo vicepresidenta de la Asamblea y de Madrid, que es una vergüenza que siga siendo vicepresidenta, y su número dos en el partido, que es Alfonso Serrano”.

Tanto Millán como Serrano se reunieron con la exedil e intentaron disuadirla para que no denunciara. “El amparo del partido pasa por que te quites de la cabeza cualquier tipo de denuncia”, le dijo Millán en uno de esos encuentros. Y el número dos: “¿Qué podemos hacer? No vale venir aquí a contar esta situación sin proponer solución”. Le llegaron a decir que si su relato se hacía público, eso perjudicaría a su familia, a su marido.