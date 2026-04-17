5 planes gratis en Madrid del 17 al 24 de abril: un concierto de piano flamenco y exposiciones para acercarse al arte

El Espacio Jovellanos acoge 26 óleos del artista Luis Fernando Aguirre, mientras que la Casa de América exhibe una perspectiva sobre la evolución de la escultura con 50 obras

Madrid tiene cultura en cada rincón y, para fortuna de quienes buscan un plan diferente para cada ocasión, siempre hay opciones. Tras las puertas de sus galerías, teatros, museos y espacios culturales, la capital acoge experiencias que prometen ser memorables. Y para esta semana, la ciudad tiene una agenda variada: un concierto de piano flamenco con el joven pianista Antón Cortés, exposiciones para acercarse al arte y aprender sobre la pintura surrealista y la evolución de las esculturas, un concierto teatralizado en el Ateneo y una instalación sonora interactiva para experimentar en familia.

Piano flamenco

A Camarón y Paco de Lucía, un concierto con el joven pianista Antón Cortés, rinde tributo a dos referentes del flamenco. Con apenas 18 años, Cortés ha construido una trayectoria que lo perfila como una de las grandes promesas del piano. En 2017, ganó el Mallorca Talent y, dos años después, recibió el premio al artista revelación del Festival Internacional de Cine Infest. También ha sido finalista de múltiples concursos e invitado a eventos internacionales.

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El joven pianista, nacido en Palma de Mallorca, aterriza ahora en Madrid con dos conciertos. El primero, el viernes 17 de abril en Villaverde, y el segundo, en Moratalaz. En ambos eventos, la entrada es gratuita hasta completar el aforo.

Fecha: viernes 17 de abril, a las 19.00 (primer concierto). Sábado 18 de abril, a las 19.00 (segundo concierto).

Lugar: primer concierto, en el Centro Sociocultural Santa Petronila (calle de María Martínez Oviol, 12). Segundo concierto, en el Centro Cultural El Torito (avenida de Moratalaz, 130).

Transporte: para el primer concierto, estación de metro Villaverde Bajo-Cruce (línea 3 de metro). Para el segundo concierto, buses 71 y 32.

Esculturas en Casa de América

50 obras de 41 creadores forman parte de la exposición Espacio y tiempo. La escultura en la Colección ABANCA, que ofrece una perspectiva sobre la evolución de la escultura a lo largo del tiempo, desde finales del siglo XIX hasta el presente.

La Colección ABANCA, declarada Bien de Interés Cultural en 2015, alberga un patrimonio artístico y cultural que incluye pinturas, esculturas, fotografías y grabados. La exposición Espacio y Tiempo se nutre de esta colección para ofrecer una retrospectiva escultórica y su diálogo con obras pictóricas.

Fecha: hasta el 23 de mayo. De lunes a sábado (festivos incluidos), de 11.00 a 19.00, en horario ininterrumpido. Domingos, cerrado.

Lugar: galería Casa de América-ABANCA. Acceso por la calle del Marqués del Duero, 2.

Transporte: estación de metro Banco de España (línea 2). Buses 5, 14, 27, 37, 45, 53 y 150.

Pinturas e ilustraciones

La exposición Mi perro tiene memoria ofrece una perspectiva de la obra del artista Luis Fernando Aguirre, quien trabajó como confeccionador en EL PAÍS durante casi tres décadas. La obra sobre tela y cartón, con 26 óleos, examina la nueva objetividad y la evolución que Aguirre tuvo como pintor.

La exposición con las ilustraciones de Aguirre para EL PAÍS están en Malvin Gallery. La colección incluye, entre otras, imágenes correspondientes a la cobertura de los juicios de Atocha, el del 23-F y el del GAL.

Fecha: hasta el 24 de abril.

Lugar: obra sobre tela y cartón en el Espacio Jovellanos (calle de Jovellanos, 6). Ilustraciones en Malvin Gallery (calle de Almadén, 13).

Transporte: para llegar al Espacio Jovellanos: estación de metro Sevilla (línea 2). Para llegar a Malvin Gallery: estación de metro Estación del Arte (línea 1. Buses 001, 10, 14, 27, 34, 37 y 45).

El horario para la exposición en Malvin Gallery es de martes a viernes, de 17.00 a 20.00, y sábados de 11.00 a 14.30. La obra en el Espacio Jovellanos puede visitarse de lunes a sábados, de 12.00 a 20.00.

Exposición 'Mi perro tiene memoria' de Luis Fernando Aguirre en Espacio Jovellanos en Madrid. Jaime Villanueva

Concierto teatralizado

El concierto Almudena: Historias de la Edad de Plata fusiona la música en vivo con el teatro y la literatura para narrar una historia que se desarrolla en la Edad de Plata (1898-1936), un periodo de “una creatividad artística excepcional, brutalmente interrumpida por la Guerra Civil”, según describe el proyecto.

En el concierto participan la guitarrista española Guadalupe Martín, diplomada por el Conservatorio Superior de París (Premio “Très bien à l’unanimité” por este proyecto), y la soprano Inés Lorans, ganadora del primer premio del Concurso de Logroño y el premio a la mejor interpretación de un aria francesa en el Concurso Bellini en 2024.

Fecha: sábado 18 de abril, a las 12.00.

Lugar: Ateneo de Madrid. Calle del Prado, 21.

Transporte: estación de metro Sevilla (línea 2).

‘Body marbling’ en el Retiro

El body marbling es una técnica de impresión sobre la piel que, sin utilizar tinta permanente, la convierte en una obra de arte. Esta técnica está inspirada en la antigua tradición del marmolado del Japón imperial y convierte el cuerpo en un lienzo lleno de patrones coloridos.

La magia del body marbling se desarrolla antes y después del espectáculo de títeres en el Teatro de Títeres del Retiro, una actividad perfecta para disfrutar con toda la familia. La actividad consta de dos pases: el primero, de 11.00 a 12.30 y, el segundo, de 13.30 a 14.30.

Fecha: sábado 18 de abril.

Lugar: Parque de El Retiro.

Transporte: estación de metro Retiro (línea 2). Buses 1, 2, 9, 15, 19, 20, 51, 52, 74 y 146.