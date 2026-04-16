La magistrada María Lourdes Platero juzgará el presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso

La jueza fue destinada el año pasado a los juzgados de lo penal de Madrid donde se celebrará el juicio en una fecha aún desconocida

La magistrada María Lourdes Platero Parada juzgará el presunto fraude fiscal del empresario Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, según ha sabido EL PAÍS por dos fuentes cercanas al caso. El procedimiento ha caído por reparto aleatorio en esta togada que dirige el juzgado 19 de lo Penal, ubicado en la calle Julián Camarillo, este de la capital, el lugar donde se celebrará un juicio cuyo resultado podría marcar la carrera de la presidenta madrileña.

Se desconoce aún la fecha del juicio, según una fuente judicial. Se temía que la vista oral pudiera retrasarse hasta bien entrado 2027 debido al colapso que arrastran los juzgados de lo penal desde la pandemia, pero esta fuente precisa que el juzgado 19 está bastante saneado. Eso abre la posibilidad de que la sentencia llegue antes de las elecciones autonómicas de mayo del año que viene en las Ayuso se juega mantener su mayoría absoluta.

La jueza Platero. de 59 años, fue destinada en enero del año pasado a los juzgados de lo penal de Madrid, procedente del juzgado de instrucción 4 del municipio de Fuenlabrada, en el sur de la región madrileña, donde ocupaba su plaza desde 2019. Fue noticia en 2022 por abrir una investigación contra el exalcalde socialista de Fuenlabrada Manuel Robles, denunciado por Vox por haber concedido una subvención de 26.000 euros a un órgano del régimen castrista de carácter local, la Asamblea Municipal El Poder Popular de la Habana del Este, que presuntamente no había justificado el uso del dinero. Más tarde la jueza lo archivó tras la práctica de unas pruebas, según fuentes del Ayuntamiento, que sigue controlado por el PSOE. “No vimos nada extraño en su comportamiento”, dicen estas fuentes.

La noticia sobre quién juzgará a Amador llega dos años después del inicio de la investigación judicial. La instrucción comenzó en marzo de 2024 y concluyó en septiembre del año pasado, cuando una jueza de Plaza de Castilla envió a Amador al banquillo al asumir las peticiones de la acusación para que se le juzgara por cuatro delitos: los dos que habían protagonizado la instrucción (fraude fiscal y falsificación en documento mercantil) y otros dos solicitados por las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid (delito contable continuado y pertenencia a organización criminal).

Lo que se juzgará es si Amador se valió de 15 facturas falsas para defraudar a Hacienda 350.910 euros en el impuesto de sociedades de 2020 y 2021 que presentó su consultora de sellos de calidad, Maxwell Cremona SL. Las cuatro personas que emitieron las facturas también serán juzgadas: el mexicano Maximiliano Niederer y tres amigos del pueblo sevillano de Arahal, David Herrera Lobato y los hermanos Agustín y José Miguel Carrillo Saborido.

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido tres años y nueve meses de cárcel para Amador. No es descartable que la pareja de Ayuso pacte con estos dos órganos estatales un acuerdo de conformidad mediante el cual conseguirían una reducción de la pena a cambio de evitar la entrada en prisión. Ese pacto podría llegar hasta el último minuto. Si se produce, el juicio se reduciría a una mera ratificación del pacto ante la jueza. Si no hay acuerdo, Amador tendría que persuadir a la magistrada a riesgo de acabar con una pena más alta, con posible entrada en la cárcel.

La pareja de Ayuso ha intentado el pacto en distintas fases de la causa ―fue su estrategia inicial, manifestada en el famoso correo de su abogado a la Fiscalía que derivó en la condena del Fiscal General, Álvaro García Ortiz―. Sin embargo, lo último que ha trascendido, hace dos meses, es que piensa pedir la nulidad del caso con base en esa condena. Anticipó esa intención en el preceptivo escrito de defensa preparatorio del juicio que envió al juez de instrucción. Considera que como cuestión previa a la práctica de pruebas la jueza deberá considerar que la filtración del correo vulneró sus derechos. Sin embargo, el Tribunal Supremo ya dijo en su sentencia contra García Ortiz que esa vía debía considerarse cerrada debido a que un juez profesional debe saber que ese correo no puede considerarse una prueba de culpabilidad.

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