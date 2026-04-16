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Madrid
CASO DE ACOSO DEL ALCALDE DE MÓSTOLES

La Fiscalía pide investigar al alcalde de Móstoles denunciado por acoso sexual y laboral

El Ministerio Público solicita al juez abrir diligencias previas contra Manuel Bautista y el Partido Popular después de que una edil del ayuntamiento presentara una querrella contra el regidor el pasado febrero, cuando se hicieron públicas las acusaciones

El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, durante un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Móstoles, en 24 de marzo de 2026. Pablo Monge
Beatriz Olaizola
Beatriz Olaizola
Madrid -
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La Fiscalía pide investigar al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, tras la querella presentada por una edil del Ayuntamiento de la localidad en febrero, en la que denunció al regidor, de su mismo partido, por acoso sexual y laboral. Antes de acudir a la vía judicial, la concejala pidió ayuda al PP de Madrid, formación en la que llevaba desde 2010, pero en la organización el número dos de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, y la número tres, Ana Millán, la presionaron para que no denunciara. La mujer dejó finalmente su acta de concejala a finales de 2024. Ahora, el Ministerio Público solicita al juez abrir diligencias contra Bautista y el PP.

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