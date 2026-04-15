El agua y la calma regresan lentamente a Alcalá de Henares tras un corte de más de 24 horas

En Alcalá de Henares todos los vecinos se hacen la misma pregunta unos a otros: “¿Tenéis agua?”. Unos bromean con que no han podido bañarse, otros celebran que por lo menos ya sale un poco de agua de los grifos ―aunque con poca presión y un poco amarilla―. La calma y el agua regresan lentamente. El ayuntamiento ha informado este miércoles de que la avería que provocó el corte que ha durado más de 24 horas ya está reparada, pero ha matizado que “el sistema necesita tiempo para recuperar su funcionamiento normal”. Mientras, los vecinos a cuyas viviendas todavía no ha regresado el agua han emprendido la búsqueda de garrafas, agotadas en la mayoría de supermercados desde la noche del martes.

Viviana Zapata ha tenido suerte. Vive en el barrio Reyes Católicos, donde a las once de la mañana no había regresado el agua. Un vecino le dijo que en el Carrefour del centro había garrafas. Sin pensarlo dos veces, tomó el cochecito con su bebé a bordo y se fue a por el agua. “Nunca estás preparado. Te acostumbras a que estas cosas no pasan”, comenta mientras espera el bus después de comprar un par de garrafas. La procesión continúa. Más y más vecinos salen con las garrafas en mano antes de que se agoten nuevamente. José María lleva nueve, pero su caso es mera coincidencia. Dice que acostumbra a comprar esa cantidad porque le gusta tener agua en casa. Él vive en el centro, en una segunda planta, y de su grifo todavía no sale agua con la presión normal. “Como tenía reservas, ayudé a un par de vecinos”, agrega.

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Las horas sin agua empujaron a los más de 200.000 habitantes de Alcalá de Henares a cambiar su rutina. Yolanda Clemente vive en Ensanche, un barrio del distrito IV, y ha tenido que ducharse en su trabajo en Madrid porque no tuvo oportunidad de recolectar agua el día anterior. “He sabido de vecinos que han ido a Madrid para recolectar agua o bañarse”, cuenta. A pesar de que hubo un despliegue con camiones cisterna para abastecer a todos los distritos, el suministro se terminó con rapidez y no fue suficiente, según comentan algunos vecinos, que critican una “falta de información” de parte del ayuntamiento.

¿A qué hora llega el agua?

El ayuntamiento ha informado de que, aunque la avería principal de la red ya está reparada, el sistema necesita tiempo para recuperar su funcionamiento normal. “La red se está llenando de forma progresiva: primero conducciones, después depósitos y finalmente los domicilios”, ha explicado en una nota de prensa. Una incidencia adicional en Marchamalo (Guadalajara) en la tarde del martes también causó un retraso en la recuperación. Sin aventurar una hora exacta, el ayuntamiento ha dicho que se espera que el suministro “quede prácticamente normalizado en las próximas horas”.

Vecinos con garrafas de agua, este miércoles en Alcalá de Henares (Madrid). Diego Rojas

Las zonas más alejadas o elevadas del municipios serán las últimas en recuperar la presión, de manera que, anticipa el ayuntamiento, en algunas zonas concretas la normalización completa puede demorarse hasta el jueves. “Tenemos que tener en cuenta que los municipios más grandes y que están aguas abajo, como Azuqueca y Alcalá de Henares, necesitan que se llenen todas las conducciones anteriores de la red y hasta que no se llenen todos los depósitos de los municipios anteriores no llegará el caudal a nuestras ciudades”, se lee en la nota de prensa.

La avería que causó el corte tuvo lugar en Yunquera de Henares (Guadalajara) e involucró la válvula de la red general de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), que abastece principalmente a 43 municipios de la provincia de Guadalajara y al madrileño Alcalá de Henares.

Las horas sin agua en esta localidad han hecho eco político. Desde Más Madrid han exigido la dimisión de la regidora, Judit Piquet, quien también es presidenta de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe. “La alcaldesa tiene un problema de compatibilidades y es evidente que no llega a todas sus responsabilidades”, han reclamado desde la formación, al tiempo que han cargado contra Piquet por “mostrar su perfil como alcaldesa y esconder que es la presidenta de la MAS, como si esta crisis le hubiera pillado de sorpresa”. “El único cargo político que ha dado la cara desde la MAS es el vicepresidente, su compañero de partido Juan Carlos Martín, del PP de Alovera, pese a haber llegado al cargo hace solo dos semanas, mientras que Piquet preside la MAS desde 2023″, continúa la nota de prensa de Más Madrid.