Alfonso Serrano ante la jueza por la filtración de un documento policial: “Me llegó desde un correo electrónico desconocido”

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha declarado este miércoles como testigo en el caso en el que se investiga la filtración de un documento policial en enero de 2024. El número tres de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, publicó en X (antigua Twitter) una foto de una denuncia en la que se definía al autor de una agresión sexual como de raza negra. Esta imagen fue utilizada para relacionar migración y delitos, en un momento en el que el PP de Madrid estaba criticando la llegada de migrantes procedentes de Canarias a un centro en Alcalá de Henares (Madrid). Serrano ha asegurado que la foto le llegó “en un correo electrónico desconocido”, en el que iba adjunta, junto con el enlace a una noticia y que él lo publicó sin verificar su veracidad, según fuentes judiciales. La jueza instructora investiga si fue la alcaldesa Judith Piquet la que facilitó a Serrano.

Los hechos se remontan al 17 de enero de 2024, cuando el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid se celebró, de forma excepcional, en Alcalá de Henares. Pocos meses antes, el Gobierno de Pedro Sánchez había llevado al municipio a 1.200 migrantes procedentes de Canarias. Ayuso dijo que aquello había generado el caos y aseguró que había un brote de sarna y casos de agresiones sexuales y los relacionó con la llegada de los extranjeros. El Gobierno central entonces desmintió que hubiese ninguna investigación y acusó al Ejecutivo regional de “alentar el racismo”.

Varios medios se hicieron eco de esta información. Serrano citó una noticia y la acompañó de una imagen de un documento policial interno del cuerpo local para evidenciar, desde su punto de vista, que sí había pruebas de estas presuntas agresiones.

Este miércoles, Serrano, que no ha hecho declaraciones ni a la entrada ni a la salida, ha explicado que la foto le llegó en un mail y la publicó sin leer si quiera el encabezado, por lo que llegó a pensar que pertenecía a una denuncia de la policía nacional y no de la local de Alcalá de Henares, según fuentes presentes en la declaración. El secretario general del PP ha negado tajantemente que se la enviara la alcaldesa o alguien de su entorno y ha alegado que hace mucho tiempo que borró el supuesto correo electrónico en el que le llegó el documento y no puede recuperarlo. Su deposición ha durado alrededor de una hora y media.

Un mes después del tuit, el PSOE presentó una denuncia porque estos hechos podrían ser constitutivos de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, el cometido cuando una autoridad o funcionario público hace un uso inadecuado de un material del que debe preservar el secreto. La causa también incluye al jefe de prensa de la regidora. Piquet acudió a declarar en enero de 2025 al juzgado que instruye la causa y negó ser la autora de la filtración.