Los vecinos de Montecarmelo denuncian que el Ayuntamiento de Madrid presenta de nuevo al juez el mismo proyecto industrial del cantón

El Ayuntamiento de Madrid ha presentado la nueva documentanción que le ha requerido el juez para el proceso judicial abierto por la Asociación de Afectados por el Proyecto del cantón de Montecarmelo. Los vecinos, sin embargo, denuncian que de nueva no tiene nada: el consistorio ha vuelto a entregar el mismo proyecto de siempre en el que se demuestra que las instalaciones del cantón tendrán carácter industrial. Tanto el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, como el alcalde José Luis Martínez Almeida, han insistido en distintos momentos en que en esos terrenos solo habrá unos vestuarios “para 30 trabajadores” y han negado cualquier uso industrial. Sobre el papel, la realidad es otra, o lo que es lo mismo, es la de siempre.

“Leyendas y mentiras”: así calificó el alcalde la lucha vecinal en Montecarmelo el pasado 18 de marzo en declaraciones a los medios de comunicación. Fue la primera vez que el regidor pasó al ataque directo contra el barrio, que lleva más de tres años en pie de guerra por el tema del cantón. La disputa ha llegado hasta los tribunales. Primero, con una demanda por parte del Colegio Alemán, un centro educativo de Infantil, Primaria y Secundaria que quedará a tan solo 60 metros de las instalaciones del cantón. Luego, desde diciembre de 2025, la Asociación de Afectados interpuso una segunda demanda ante la sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid, que fue admitida a trámite y se encuentra en fase de diligencias.

Ha sido en este segundo proceso cuando el juez ha solicitado nueva documentación al consistorio para completar el expediente. Según fuentes judiciales vinculadas al caso, el pasado 1 de abril han vuelto a presentar el proyecto de ejecución que data de abril de 2025 en el que se declara el carácter industrial de las instalaciones. Se mantiene la compactadora de residuos, la gasinera y el resto de maquinaria pesada que la Administración tanto ha negado. El consistorio no ha respondido a las preguntas de EL PAÍS al respecto.

“Están intentando engañar al juez omitiendo datos”, señalan fuentes de la Plataforma No Al Cantón, quienes confían en que el magistrado se dé cuenta de la diferencia de criterios con las que el Ayuntamiento se refiere al cantón, aún frente a la justicia. “La edificación consiste en un establecimiento industrial en el que coexiste con la actividad industrial otro uso (administrativo) con la misma titularidad”, “el uso principal es el de Cantón de Limpieza, albergando otros usos anejos como son los siguientes: uso administrativo, uso aparcamiento y uso industrial” o “debe tratarse todo como un establecimiento industrial” son algunas de las frases donde aparece enunciado claramente el objetivo de las instalaciones que se están construyendo en esa parcela de más de 10.000 metros cuadrados.

La sentencia que emitió otro juez tras la demanda del Colegio Alemán declaró la nulidad de ese mismo proyecto que ahora vuelven a enviar a los juzgados porque, al ser de uso industrial, el ayuntamiento debió hacer un estudio de impacto ambiental previo a las obras, algo que no ocurrió ni ha ocurrido. El recurso que interpuso el consistorio en contra de ese dictamen se basa, precisamente, en desmentir el carácter industrial del cantón, pero tanto las fuentes jurídicas consultadas por aquel entonces por este diario como los vecinos consideran que difícilmente podrán llegar a buen puerto.

Una reunión que nunca se ha concretado

Los vecinos de Montecarmelo, que tienen un registro casi exacto de todo lo que se ha dicho sobre el cantón, se tomaron en serio las palabras del alcalde el pasado 23 de marzo. “No tengo ningún problema en hablar con los vecinos de Montecarmelo”, dijo públicamente Almeida mientras anunciaba la ampliación del servicio de BiciMad y, tres días después, un representante de la Plataforma No Al Cantón envió una petición formal de reunión con él. “Atendiendo a su disposición a reunirse con los vecinos de Montecarmelo, según declaraciones que realizó a los medios de comunicación, (...) solicita la celebración de esta reunión con Vd. como alcalde, para la que le pedimos nos convoque a la misma indicándonos lugar, día y hora de celebración”, se lee en el burofax enviado por los vecinos, al que ha tenido acceso este diario.

Hasta el momento solo ha habido silencio, pero fuentes del gabinete de la alcaldía aseguran a EL PAÍS que “se responderá en los próximos días”, sin revelar si el alcalde accederá o no al encuentro. No es la primera vez que los vecinos lanzan una solicitud de reunión directa con Almeida, sino que lo han hecho en otras tres ocasiones, “una de ellas registrada el 15 de mayo de 2024 acompañada de 14.057 firmas de ciudadanos madrileños”, según la Plataforma, pero ninguna ha recibido respuesta. Para los residentes de Montecarmelo esta es una muestra más de la “nula voluntad” de Almeida de clarificar la situación del cantón frente a los representantes del barrio.

Aunque Almeida no se haya citado con los vecinos y, además, haya “cuestionado” la representatividad de la Plataforma No Al Cantón, recuerdan que ha sido con esta organización con la que el delgado de Urbanismo y el concejal presidente del distrito Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo, se han reunido hasta en siete ocasiones para tratar de llegar a un acuerdo sobre la ubiación del cantón. “Es ridículo por inconsistente, que ahora el señor Almeida cuestione la representatividad de esta Plataforma de Afectados a la que están adheridas más de 50 Comunidades de Propietarios y las Asociaciones Vecinales del barrio, así como las AMPAS de los centros escolares”, subrayan.