Alcalá de Henares activa sus reservas de agua y pide un uso responsable tras una incidencia en el sistema de abastecimiento

Repartos de palés de garrafas facilitados por el Canal de Isabel ll desde Protección Civil hacia la residencia de mayores Francisco de Vitoria y al colegio Pablo Picasso en Alcalá de Henares.

Un daño en la válvula de la red general en Yunquera de Henares (Guadalajara), que ya ha sido reparado, afecta a 44 municipios

Alcalá de Henares ha tenido que acudir a sus reservas de agua tras una avería en la válvula de la red general de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS), que abastece principalmente a 43 municipios de la provincia de Guadalajara además de a esta población madrileña. El MAS informó de la incidencia en la noche del lunes y, en la tarde de este martes, ha notificado que la avería ya ha sido reparada. Desde el Ayuntamiento de Alcalá de Henares han pedido a los ciudadanos un uso responsable del líquido y priorizar el consumo esencial. La alcaldesa Judith Piquet ha dicho que, en vista de que el municipio es el más alejado aguas abajo, “se tardará algunas horas en restablecer el servicio”.

La avería ha ocurrido en la válvula de la red general en Yunquera de Henares (Guadalajara), y aunque ya ha sido reparada, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares advierte de que “existe una alta probabilidad de que el municipio pueda verse afectado por la interrupción del suministro durante varias horas, hasta la recuperación completa del servicio”. Según han informado desde la oficina de prensa, hay agua en los depósitos de reserva y, una vez se acabe, volverá el suministro, aunque desconocen la hora estimada.

Para gestionar la situación, de manera complementaria, el Canal de Isabel II ha facilitado camiones cisterna que se ubicarán en las Juntas Municipales de los Distritos II, III, IV y V para el abastecimiento de agua. El Ayuntamiento ha pedido a los vecinos acudir con envases propios y no desplazarse a estos puntos hasta que se confirme oficialmente la llegada de los vehículos, con el fin de evitar aglomeraciones innecesarias.

El ayuntamiento ha coordinado la distribución de agua embotellada a centros sanitarios, residencias, centros educativos y escuelas infantiles. El distrito I también se abastecerá mediante agua embotellada, con un reparto organizado desde la junta municipal. Durante la tarde del martes, los centros deportivos públicos no podrán utilizar las duchas ni los servicios asociados al agua. Además, la administración municipal recomienda a clubes y usuarios aplazar la actividad deportiva prevista.

Como parte del dispositivo especial activado por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Protección Civil ha repartido palés de garrafas en distintos puntos del municipio, concretamente en la calle Francisco de Vitoria y en el colegio Pablo Picasso, donde ya se han realizado las primeras entregas a los vecinos.

“Un toque de atención”

El vicepresidente de la MAS, Juan Carlos Martín, ha calificado la incidencia como “un toque de atención”, pues pone el foco en oportunidades de mejora para la red general. “Yo acabo de llegar al cargo y las conversaciones que he tenido sobre todo con los técnicos es que son muchos años”, ha dicho a los medios, al tiempo que ha detallado que la válvula reemplazada llevaba ahí 55 años, “con 12 tornillos superoxidados y muy poco espacio para trabajar”. “La primera conducción hay que renovarla. Sabemos que es carísimo. Cada kilómetro es un dineral, pero toca porque es un bien común”, ha añadido.

Martín llegó al cargo el 25 de marzo tras ser elegido por unanimidad en la asamblea, con la tarea de gestionar el agua para las más de 400.000 personas.