Nuevos jardines verticales en la M-30: más caros, 34 especies de plantas y otros 400 metros cubiertos

El Ayuntamiento de Madrid instalará el muro verde, que costará 6,2 millones de euros, a la altura de Ventas. Es el segundo en la vía tras el colocado en 2023 en la avenida de la Ilustración, que acumuló críticas de expertos y de la oposición

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (PP), dijo hace tres años que llenaría las paredes de la M-30 con modernos y enormes jardines verticales. Los primeros llegaron a la zona norte de la carretera, a la altura de la avenida de la Ilustración, pocos meses después de su promesa. Entonces, los muros verdes recibieron críticas de los expertos ―los consideran demasiado caros y de poca utilidad― y de la oposición. Este ambicioso proyecto de jardinería seguirá adelante este verano, cuando comiencen las obras para instalar nuevas paredes vegetales en la zona de Ventas. En concreto, en los laterales de las rampas de acceso que salvan el desnivel entre la autopista y la calle Alcalá. En total son otros 400 metros ―igual que los anteriores― cubiertos con 34 especies de plantas y cuyo montaje costará más que el de 2023: 3,8 millones los primeros y 6,2 estos, que, si todo va según lo previsto, estarán listos a principios del año que viene.

Los nuevos jardines van a cubrir una superficie vertical de 2.834 metros cuadrados ―de los 100.000 previstos en la iniciativa de Almeida, según la memoria del proyecto presentado en 2023―, en un tramo de la M-30 de seis carriles en cada sentido, junto al Parque de Ventas, y que “registra el mayor volumen de tráfico de la ciudad”, según informa el Ayuntamiento. Las obras las ejecutará Madrid Calle 30, la empresa que gestiona la autopista y que pasó a ser 100% municipal el 1 de enero. Al tratarse de un tramo por el que circulan entre 5.000 y 10.000 vehículos cada hora, los trabajos de montaje se harán por la noche.

Recreación de cómo van a quedar los jardines verticales en la M-30 a las altura de Ventas. Imagen cedida por el Ayuntamiento de Madrid.

Los instalados hace tres años se montaron sobre paneles abatibles, que se abrían como puertas para acceder al sistema tecnológico interior que monitoriza las plantas ―helechos, geranios y plantas aromáticas, entre otros― y el entorno. En este caso, no serán necesarios estos pesados paneles, porque los jardines se van a colocar sobre el cerramiento existente, de módulos de hormigón prefabricado, y no sobre el muro. Esto permitirá acceder por detrás a las galerías que transcurren por el interior de la pared.

Ahí se instalará un sistema de recirculación de agua reciclada, procedente del Canal de Isabel II, y el riego de las plantas será automatizado y por control telemático. También se va a poner un colector para recoger el excedente del riego y una estación meteorológica para desactivar la recuperación de agua en caso de que llueva. En la información aportada por el Ayuntamiento no se detalla cuánto va a costar el mantenimiento. Cuidar el jardín vertical a la altura de la Avenida de la Ilustración costaría, según la memoria del proyecto, casi 200.000 euros al año.

La delegada de Obras y Equipamientos, y presidenta de Madrid Calle 30, Paloma García Romero, señala que “la experiencia de los jardines verticales de la avenida de la Ilustración ha sido muy bien acogida por los madrileños” y eso les ha “animado” a instalar estos segundos. La iniciativa, opina, “no solo mejora la calidad paisajística, sino que también mejoran la calidad ambiental” y “hacen de Madrid una ciudad cada vez más sostenible”.

Críticas al primer jardín

Para este segundo muro verde se han seleccionado 34 especies de plantas mediterráneas, resistentes a la sequía y que florecen durante las cuatro estaciones. “No solo cumplirá una función ornamental y cromática. También actuará como un filtro ambiental, ya que ha sido concebido para fijar partículas en suspensión, a modo de filtro activo de contaminantes, con capacidad de absorción de hidrocarburos y de óxidos de nitrógeno, y para fomentar la biodiversidad, convirtiéndose en un refugio urbano para insectos polinizadores”, explica el Ayuntamiento en la nota enviada a medios.

En su momento, el Consistorio defendió que este tipo de instalaciones, a las que llamó “nuevo concepto de zona verde”, contribuyen a disminuir el llamado efecto isla de calor que sufre Madrid ―las ciudades atrapan el calor durante el día y lo expulsan por la noche― y es una de las razones por las que ha puesto en marcha estos segundos jardines. Esta afirmación fue muy criticada por los expertos en biodiversidad y medioambiente. Consideran que, aunque se interviniera toda la M-30, un gasto que advierten innecesario y excesivo, no se notaría el efecto sobre la temperatura de la ciudad. Los expertos también dudaban de la capacidad de los jardines para capturar partículas contaminantes, ya que es una zona de constante tráfico y elevada polución.

La nueva pared vegetal estará compuesta por módulos de 6x6 y en cada uno cabrán 36 plantas, fijadas sobre una estructura metálica que garantice su estabilidad. También habrá goteros en cada uno, conectados a la red de tuberías alimentada desde la sala técnica. En caso de que falle el suministro, el sistema cuenta con un depósito con capacidad para 65.000 litros que mantendrá el sistema de riego durante tres días seguidos. Los jardines estarán monitorizados y se medirá, mediante sensores colocados por toda la superficie, el grado de humedad y evaporación, la temperatura y la calidad del aire, entre otros parámetros.