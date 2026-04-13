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Madrid
Sucesos

La Polícia Municipal de Madrid detiene en Carabanchel a un hombre por tráfico de anabolizantes

El detenido llevaba dos cajas monodosis de anabolizantes inyectables en un bolsillo y otra caja con 40 viales en la rueda de repuesto del coche en el que iba

Agentes de Policía Municipal de Madrid. Foto de archivo.Diego Radamés (Europa Press)
EFE
Madrid -
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La Policía Municipal de Madrid ha detenido en el barrio madrileño de Carabanchel a un varón de 49 años en posesión de 40 cajas de esteroides anabólicos para su comercialización ilegal y 1.750 euros en efectivo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de marzo alrededor de las 18.00, cuando, en un patrullaje preventivo, los agentes detectaron un vehículo que realizaba un cambio brusco de carril sin señalizar, han explicado a EFE fuentes policiales.

Tras detener el vehículo y pedir la documentación al conductor, el sistema alertó a la Policía de que éste tenía antecedentes por delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales, por lo que fue cacheado, encontrando en su bolsillo dos cajas monodosis de anabolizantes inyectables. En su riñonera, además, encontraron tres teléfonos móviles ―que no constaban como sustraídos―, y dinero en efectivo.

En el registro del vehículo, escondidas en una bolsa bajo la rueda de repuesto en el maletero, los agentes encontraron más cajas de anabolizantes, hasta un total de 40.

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