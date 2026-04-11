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Madrid
Sucesos

Un coche cae a la planta inferior de un parking de Madrid con dos septuagenarios dentro

Los ocupantes han perdido el control del vehículo, que se ha volcado y caído sobre una rampa, pero solo han sufrido heridas leves

El vehículo accidentado, sobre la rampa del piso inferior desde el que ha caído este viernes en el parking de Olavide, en Madrid. EMERGENCIAS MADRID (EMERGENCIAS MADRID)
Agencias
Madrid -
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Un hombre y una mujer, ambos de 70 años, han sido atendidos este viernes por el SAMUR con heridas leves tras sufrir varias contusiones en el parking de Olavide, en el distrito madrileño de Chamberí. Las víctimas han perdido el control del coche en el que circulaban dentro del establecimiento, provocando un aparatoso accidente en el que el vehículo ha volcado y ha caído a una rampa del piso inferior.

Según ha indicado Emergencias Madrid, testigos del accidente han conseguido ayudar a la pareja a salir del vehículo antes de que llegaran los equipos de asistencia, que se han presentado en el aparcamiento poco después, sobre las 20.35 horas. Los afectados han sido atendidos y luego trasladados al Hospital Fundación Jiménez Díaz.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado varias dotaciones de Bomberos que, tras una laboriosa maniobra, han logrado recolocar el vehículo sobre sus cuatro ruedas y sanear la parte afectada del parking. Como consecuencia, la Policía Municipal ha cortado el túnel de Olavide, que da acceso al aparcamiento, durante cerca de tres horas.

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