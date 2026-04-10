El Gobierno explorará alternativas para que Kian, el alumno de 14 años vetado por EE UU, participe en el proyecto de la ONU

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y Kian, el alumno iraní de 14 años del Instituto Severo Ochoa de Alcobendas, este viernes en la sede del ministerio.

Los ministerios de Juventud e Infancia y Exteriores han intervenido para que Estados Unidos reconsiderara su posición con Kian, el alumno iraní de 14 años a quien ha vetado la entrada por “protección de terroristas extranjeros”. El menor iba a viajar a la sede de la ONU en Nueva York para representar a la Comunidad de Madrid en la fase final de Global Classroom, el programa educativo donde los alumnos simulan sesiones de las Naciones Unidas.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se ha reunido este viernes con el joven y su madre en la sede del ministerio donde les ha explicado el alcance de la decisión estadounidense. “La Administración de Trump ha ordenado el bloqueo de cualquier persona iraní, independientemente de si es adulto o no”, ha explicado la ministra a su madre, Nasim.

No hay garantías de que pueda viajar a la fase final de de Global Classroom (los días 24, 25 y 26 de abril), pero el Gobierno abre por primera vez una vía formal tras la negativa de la Embajada estadounidense en España a dejar entrar a Kian. “Estamos explorando fórmulas alternativas porque hay pasos administrativos que lo hacen imposible por el tiempo que requieren”, ha señalado Rego. Entre las opciones que se contemplan figuran la solicitud del traslado de la fase final a otra sede de la ONU, como Ginebra, o la participación telemática. “Lo que nos parece terrible es que te quedes sin participar”, ha expresado Rego a Kian, a quien también le ha asegurado que van a intentar revertir la situación hasta el final.

El alumno del Instituto Severo Ochoa en Alcobendas (123.342 habitantes) llegaba al encuentro nervioso, cansado del terremoto mediático que ha generado su caso, pero con la esperanza de encontrar una solución tras semanas de incertidumbre. “Espero que esto sirva de algo”, decía antes de sentarse con Rego y de regresar al centro para continuar con sus clases.

La otra institución responsable del caso, la Consejería de Educación de Madrid, se limita a señalar que han hecho “todas las gestiones con capacidades internas que hemos podido”, sin detallar qué actuaciones concretas ha llevado acabo ni aceptar preguntas sobre el caso, y que han apoyado “en todo momento” a la familia.

La falta de explicaciones del Gobierno regional ha provocado que Más Madrid haya registrado una proposición no de ley para instar a la Comunidad, presidida por Isabel Díaz Ayuso, a comunicar “una firme protesta” a la Embajada estadounidense y “exigir” una rectificación, con el compromiso de que no vuelva a suceder un caso como este.

El diputado del partido Hugo Martínez ha afirmado que pedirá la suspensión de la medalla internacional a Estados Unidos que el Gobierno regional ha otorgado a la Administración de Trump. “Ahí, Ayuso podrá demostrar si realmente rechaza la agresión de la embajada a un niño madrileño discriminado por su origen”, ha detallado Martínez, quien ha criticado a la entidad estadounidense: “Si Trump no es capaz de permitir el funcionamiento de la ONU, la ONU no puede funcionar en Nueva York”.

Kian, de origen iraní, reside en España desde hace siete años, por lo que aún no cumple el requisito necesario (10 años) para solicitar la nacionalidad española. El cerrojazo de Estados Unidos se enmarca en las restricciones migratorias que Washington aplica a ciudadanos de determinados países por motivos de seguridad nacional, lo que limita la concesión de visados incluso en casos educativos o de carácter internacional. La falta de margen para recurrir estas decisiones en plazos breves complica la situación del menor, cuyo viaje depende ahora de una eventual reconsideración administrativa o de alternativas que eviten su exclusión del programa.