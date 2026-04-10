5 planes gratis en Madrid del 10 al 17 de abril: actividades para toda la familia y un homenaje a El Bosco

Varios visitantes observan la obra "Tríptico del Jardín de las Delicias", del pintor Jheronimus van Aken, el Bosco, en el Museo del Prado.

La Casa de América inaugura la exposición de la fotógrafa Marian Carrasquero, una fusión entre arte y periodismo para retratar la resiliencia

Mientras la Semana Santa se convierte en un recuerdo cada vez más lejano, la agenda cultural de Madrid no se detiene y presenta una variedad de actividades con las que amenizar la vuelta a la rutina. El centro de creación contemporánea Matadero invitará a jugar e imaginar en torno a un material tan cotidiano como el cartón, mientras que los títeres llegarán a Vicálvaro en un plan para todas las edades.

Las exposiciones cobrarán protagonismo a través del trabajo de la fotoperiodista Marian Carrasquero, en la Casa de América, y de un homenaje a El Bosco, en la Fundación Juan March, pero también será posible disfrutar del humor sarcástico de Paloma Calle en Villaverde y Arganzuela.

Historias en imágenes

La Casa de América inaugura la exposición Todo empieza con ausencia, que estará disponible desde el 17 de abril y hasta el próximo 30 de mayo. La muestra se compone de una selección de instantáneas realizadas por la fotógrafa documental y cineasta Marian Carrasquero, cuyo trabajo se centra en temas como la migración, la identidad o la justicia social.

La selección de imágenes propone una fusión entre el arte y el periodismo, a través de historias visuales que retratan la vida de aquellos que resisten, y construyen, en la adversidad. Podrá visitarse de lunes a viernes (de 11.00 a 19.30) y también los sábados (de 11.00 a 15.00).

Fecha: del 17 de abril al 30 de mayo.

Lugar: Casa de América, Plaza de Cibeles s/n.

Transporte: estación de Metro Banco de España (línea 2).

Un paisaje de cartón

La Nave Una del centro de creación contemporánea Matadero se convertirá, durante el fin de semana del 11 y 12 de abril, en un espacio de juego para que niños y adultos imaginen, construyan, reflexionen y, sobre todo, se diviertan con el cartón como protagonista. Esa es la propuesta de ReBoxing Colectiva, convertir cajas de cartón reutilizadas en el elemento central de un paisaje formado por laberintos, refugios… o aquello que la imaginación dicte. Todo bajo el paraguas de un ambiente colaborativo que invita a la reflexión sobre el medioambiente y el consumo.

La actividad estará disponible el sábado a las 11.00, 12.30, 16.00 y 17.30 y el domingo a las 11 y las 12.30, siempre en turnos de 80 minutos. Para acceder será necesario realizar la reserva de entradas, de forma gratuita, a partir del 10 de abril a las 12.00.

Fecha: 11 y 12 de abril.

Lugar: centro de creación contemporánea Matadero (Nave Una), plaza de Legazpi, 8.

Transporte: estación de Metro de Legazpi (líneas 3 y 6).

Homenaje al El Bosco

Últimos días para acercarse a la sede de la Fundación Juan March a disfrutar de la exposición A la manera del Bosco. La muestra, que echa el cierre el 12 de abril, parte de dos piezas realizadas por un seguidor del artista y las combina con obras contemporáneas de carácter surrealista y fantasioso, como un Pinocho de nariz infinita que queda encajado entre el suelo y el techo de la sala. Un diálogo intergeneracional con el que mostrar la influencia del aclamado pintor del siglo XV, en los artistas contemporáneos y cómo sus visiones pueden ser alimentadas mediante elementos modernos como la tecnología digital o la inteligencia artificial.

Fecha: hasta el 12 de abril.

Lugar: Fundación Juan March, calle de Castelló, 77.

Transporte: estación de Núñez de Balboa (líneas 5 y 9).

Humor que rompe moldes

El monólogo cómico de Paloma Calle llega a los distritos de Villaverde y Arganzuela. Este viernes 10 de abril, en el Centro Sociocultural Santa Petronila, y el sábado 11, en el Centro Dotacional Integrado de Arganzuela, la creadora madrileña llevará a escena Paloma Calle que se calle, un proyecto en el que convierte su experiencia personal en humor y crítica social.

Con una narrativa cargada de sarcasmo, la artista invita al público a reirse de aquello que suele resultar incómodo, mientras desmonta las ideas preconcebidas sobre la maternidad, la familia de origen o la violencia sexual. Ambas funciones arrancarán a las 19.00 con entrada libre hasta completar aforo.

Fecha: 10 y 11 de abril.

Lugar: Centro Sociocultural Santa Petronila (calle María Martínez Oviol, 12) y CDI de Arganzuela (calle Palos de la Frontera, 40).

Transporte: estación de Metro Villaverde Bajo-Cruce (línea 3) y estación de Metro Palos de la Frontera (línea 3)

Títeres en Vicálvaro

Niños y adultos podrán disfrutar de los títeres de Javier Aranda este sábado 11 de abril, a las 18.30, en el Centro Cultural el Madroño (Vicálvaro). El actor y titiritero se subirá al escenario con VIDA, una pieza para todos los públicos en la que la ausencia de palabras otorga el protagonismo y la carga emocional a las manos del artista. Los asistentes podrán ver cómo los personajes nacen, crecen y se transforman hasta, finalmente, desaparecer. Una obra que representa el ciclo vital y que invita a reflexionar sobre el ininterrumpible paso del tiempo, mientras se toma conciencia del presente.

Fecha: 11 de abril.

Lugar: Centro Cultural el Madroño (Vicálvaro), calle Villardondiego, 36.

Transporte: estación de Metro Vicálvaro (línea 9) y autobuses líneas 4, 70, 106, E3 y E5 (entre otras).