Tres generadores eléctricos instalados justo a las afueras del estadio del Rayo Vallecano atormentan a los vecinos

El Estadio del Rayo Vallecano hace más ruido que de costumbre. Dentro resuenan los cánticos de la afición bukanera, más ahora que el equipo disputa los cuartos de final de la Conference League. Pero fuera, tres generadores eléctricos atormentan a los vecinos que viven a pocos metros del recinto. José Luis Martínez, presidente de la mancomunidad Virgen del Castañar, en Puente de Vallecas, es uno de los vecinos afectados. Desde su piso, ubicado en una cuarta planta en la que se logra ver parte del césped de un estadio lleno de problemas, escucha el ruido constante de los generadores cada vez que los encienden, aunque no tiene claro para qué los usan. En una ocasión, cuando llamó a la policía, la respuesta que dio uno de los operarios es que tenía que estar encendido para dar servicio a unos monitores en el estadio. Los cristales de sus ventanas también son testigos, pues tienen una capa de grasa en el exterior a causa del humo que emanan los generadores que operan con gasoil, según cuenta por teléfono. Desde la oficina de prensa del Rayo Vallecano han respondido a EL PAÍS que no tienen conocimiento de la situación y que tampoco tienen registro de denuncias formales presentadas por los vecinos.

Martínez lleva esta lucha desde hace varios meses y ha basado sus reclamaciones en el artículo 37.2 de la Ordenanza 4/2021, de Calidad del Aire y Sostenibilidad de Madrid. Textualmente dice: “El punto de evacuación de gases de los grupos electrógenos se situará a una altura mínima de 2,5 metros sobre la zona pisable y a 15 metros de cualquier hueco receptor”. Pero los generadores están a menos de 15 metros de las viviendas y, enfatiza Martínez, están afectando la calidad de vida de los vecinos. “Como solo puedes llegar al ayuntamiento por una sola vía, estamos intentando perseguir que se está incumpliendo la ordenanza municipal de calidad del aire. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ordenanza”, explica.

Más información El milagro futbolístico del destartalado Rayo Vallecano

A través de un video publicado en la red social X, la Agrupación Socialista de Puente de Vallecas ha expuesto la situación. Hay dos generadores en un tráiler aparcado en una estrecha calle entre la parte trasera del estadio ―la que no tiene grada― y el edificio adyacente. Hay otro vehículo que funciona al mismo tiempo como generador y que está aparcado en la misma calle. Esta zona, precisa Martínez, es un espacio privado de uso público. Además de los gases que emiten los generadores, el ruido es otro de los detalles que ha agotado la paciencia de los vecinos.

Jediaél Álvarez, portavoz del PSOE de Puente de Vallecas, dice que en enero notificó a la junta del distrito, donde elevó las quejas vecinales sobre la presencia de estos generadores y las molestias que estaban causando. Pensó que el problema ya había sido resuelto, pero la situación empeoró con la participación del Rayo Vallecano en la Conference League. José Luis Martínez lo ha visto de cerca: “Esto ha venido creciendo desde que el Rayo está en competición europea. En Liga, los generadores solo se encienden en caso de emergencia, con lo cual no están funcionando normalmente”. Sin embargo, la escena es diferente cuando hay fecha de Conference. “Vienen días antes y los encienden”, anota.

Martínez cuenta que ha hecho varias reclamaciones aunque, hasta el momento, no ha recibido contestación oficial de ninguna. “Sigo a la espera. Me dicen que llame a la policía, vienen, ponen el informe y ya está. Pasa partido tras partido”, relata. Eso sí, también confía en que los partidos continúen: “Soy del Rayo y espero llegar a semifinales, pero no a costa de la salud de mi familia y mis vecinos”.

Desde el PSOE de Puente de Vallecas, Jediaél Álvarez critica la “inacción” del Ayuntamiento de Madrid y señala a la junta del distrito de “no hacer nada” ante un problema que se ha extendido por varios meses. “Los vecinos se están tragando el humo”, alerta. José Luis Martínez lo confirma, pues afirma que desde su piso se percibe constantemente el olor a diésel.

Generadores eléctricos en el entorno del Estadio de Vallecas. Cedidas

El encargado de prensa del Rayo Vallecano ha dicho a este periódico que no tiene conocimiento sobre la presencia de estos generadores eléctricos a las afueras del estadio y que el club tampoco tiene registro de denuncias presentadas por los vecinos. EL PAÍS también ha preguntado al ayuntamiento sobre la legalidad de estos generadores y qué soluciones ofrecen a los vecinos, pero no obtuvo respuesta. Al preguntar a la Junta de Distrito de Vallecas sobre las quejas de los vecinos, han respondido que no tienen conocimiento del tema.