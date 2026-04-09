Madrid permitirá acceder a viviendas públicas de alquiler asequible a familias con rentas anuales de 90.000 euros

La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha anunciado que este nuevo programa coexistirá con el ya vigente, destinado a hogares con ingresos inferiores a los 42.000 euros al año, y que no interferirá en la asignación de esos pisos

El Ayuntamiento de Madrid permitirá que unidades familiares con rentas anuales entre los 42.000 y los 90.000 euros accedan a viviendas de alquiler asequible en la capital. La actual normativa establece que los pisos en régimen de arrendamiento gestionados por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) están destinados en exclusiva a familias con ingresos que no pueden superar los 42.000 euros al año, según los cálculos que maneja y aplica el Consistorio. Con este nuevo programa, el límite se extiende a los hogares con rentas superiores a ese umbral, según ha anunciado la vicealcaldesa, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. Esta iniciativa, ha señalado, coexistirá con la ya vigente y no interferirá en la asignación de los pisos destinados a personas con rentas más bajas.

Para una familia de cuatro miembros, por ejemplo, los ingresos brutos anuales para adjudicarles una vivienda de alquiler asequible en este nuevo programa podrán oscilar entre los 44.300 y los 92.500 euros en función de la promoción, indica un portavoz municipal. Y para una familia de uno o dos miembros sería de hasta 86.225 euros brutos anuales.

Las primeras viviendas a las que podrán acceder estos madrileños serán las de Iberia Loreto, ubicadas en el distrito de Barajas, que ya están finalizadas y cuentan con 52 pisos disponibles. “Esta ampliación no sustituirá en ningún caso a los sorteos de vivienda pública que EMVS Madrid realiza periódicamente para adjudicar vivienda a madrileños con rentas de hasta 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) [el baremo para determinar la asignación de ayudas, subvenciones o subsidios], como el previsto para el próximo mes de mayo". El programa complementará el existente “para dar respuesta a este segmento de población que hasta ahora quedaba fuera de los sorteos”, ha matizado Sanz. El proceso para inscribirse en la promoción de Barajas se abrirá en las próximas semanas y el sorteo será en junio.

Podrán acceder a estas nuevas promociones ―que van aparte de las destinadas a familias con menores ingresos― personas de entre 18 y 50 años, empadronadas en Madrid de forma ininterrumpida durante los últimos cinco años o ocho en la última década. Tampoco pueden ser propietarios de una vivienda. “Con el límite de ingresos que, en cada caso, establezca la protección de la parcela en la que se construya la promoción, que podrá ser de 5,5 o 7,5 veces el IPREM”, detalla el Ayuntamiento. Esto abarca, según las cifras que maneja el Consistorio, desde los 42.000 euros a los alrededor de 90.000 euros, dependiendo de la promoción. Para participar en el sorteo de las casas, ninguno de los miembros puede haber sido condenado por ocupación, desahucio por problemas de convivencia o impago de rentas en los últimos cinco años.

En el caso de la promoción de Barajas, la primera por ahora del nuevo programa, el límite de renta familiar marcado será de unos 68.000 euros al año por hogar, según el cálculo municipal. El Ayuntamiento indica que la mayoría de las promociones tendrán este tope de ingresos y solo unas pocas el de 90.000.

Hasta ahora, dice el Ayuntamiento, el límite de renta marcado “impedía participar en los sorteos de EMVS Madrid a una pareja en la que trabajen los dos, con ingresos individuales por encima de 21.000 euros brutos anuales”. El registro para las parcelas destinadas a estas personas con ingresos superiores será diferente al actual ―que sigue funcionando sin cambios― y se realizará por vía telemática a través de la página web de la empresa municipal. “Vamos a excepcionar distintas parcelas, separarlas de los sorteos habituales”, ha señalado Sanz. La vicealcaldesa también ha indicado que el precio del alquiler en estas nuevas promociones será superior, ya que las rentas de acceso son más altas y la cantidad se calcula con el objetivo de que no supere el 30% de los ingresos mensuales.

Lucía Lois, concejala de Más Madrid, ha criticado el anuncio: “Vuelve el verdadero modelo de vivienda del Partido Popular, el de utilizar el suelo público para hacer vivienda para ricos mientras desahucia a la gente más vulnerable de sus casas. Almeida defiende que su modelo de alquiler asequible va dirigido a familias con pocos ingresos, pero la verdad es que permite el acceso a hogares a rentas con más de 80.000 euros anuales”. En la misma línea ha reaccionado Pedro Barrero, del PSOE, que sí considera positivo ampliar el acceso a vivienda asequible a las rentas medias, pero sin desatender a los demandantes con rentas más bajas que están esperando a recibir un piso. “Lo que hace el Ayuntamiento es injusto”, ha comentado. Y añade: “¿Por qué se excluye a los mayores de 50 años? ¿Por qué exigen cinco años de arraigo? ¿A quién dejan fuera con estas condiciones? ¿A quién va dirigido realmente este programa?”.