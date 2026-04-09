Ayuso recurrirá la regularización de inmigrantes de Pedro Sánchez por un supuesto colapso de los servicios públicos

Ayuso en la Asamblea de Madrid pide a Vox que deje las "mentiras" y se unan contra la regularización de inmigrantes

Isabel Díaz Ayuso lleva meses criticando la regularización masiva de inmigrantes aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez que beneficia a más de medio millón de personas. Ahora, ha dado un paso más y su equipo ha anunciado que la recurrirá por afectar, supuestamente, a la prestación de servicios públicos en Madrid. La presidenta lo ha llevado a un punto dramático: “No queremos que nadie muera en la puerta de un hospital”.

La predicción de Ayuso no tiene un informe que sustente ese catastrofismo. En el pasado, José María Aznar, el primer presidente del PP, regularizó a 500.000 inmigrantes en varios procesos. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero subió ese número en 70.000. No se produjo entonces ningún colapso. Ella cree que esta vez el real decreto anunciado por el Gobierno central creará muchos problemas al no venir articulado con mecanismos de financiación y provisión de medios. “Además de afectar a la seguridad nacional y contravenir la normativa de la Unión Europea”, dicen desde Sol.

“Estoy en contra de regularizar sin control y encima a personas con antecedentes penales. Estoy en contra del turismo sanitario y estoy en contra de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos“, ha insistido Ayuso en su intervención de este jueves en la Asamblea de Madrid.

La presidenta también lleva tiempo avivando la teoría de que con esta regularización y la de descendientes de exiliados por la Guerra Civil podría modificarse de forma brusca el censo y favorecer al PSOE. Los primeros, sin embargo, no podrán votar por ahora y resulta imposible adivinar sus inclinaciones políticas. Ayuso ha seguido a lo suyo: “No vamos a estar a favor de ese desorden y esa ilegalidad. Intentamos, dentro de nuestras posibilidades, frenar ese disparate”.

Los analistas políticos consideran que detrás de este endurecimiento del discurso de Ayuso se encuentra su deseo de ganarle terreno a Vox, el partido de la extrema derecha. Quiere mantener su mayoría absoluta en las elecciones regionales del año que viene y algunos miembros del PP de Madrid quisieran que, en caso de que Alberto Núñez Feijóo fracasase en las generales frente a Sánchez, ella optase a liderar el PP.

La causa contra los migrantes y el supuesto colapso de los servicios públicos es central en Vox. Ayuso, una política difícil de interpretar, se muestra ambigua. Puede alabar a la inmigración latina, decir que los considera españoles y al tiempo decir que no se fía del voto de un joven cubano. La presidenta defiende con pasión a la opositora venezolana María Corina Machado y goza de una enorme popularidad entre los venezolanos que viven en Madrid, muchos de ellos exiliados por el chavismo.

El anuncio hecho por la presidenta ha generado confusión. La agencia Efe publicó por error que recurrirá el reconocimiento del derecho a atención sanitaria con cargo a fondos públicos a personas extranjeras sin residencia legal en España. Es cierto que escuchando a Ayuso en la Asamblea se podía llegar a esa conclusión. La ministra de Sanidad, Mónica García, salió a los pocos minutos a criticar la orden de Ayuso, que en realidad no fue tal. Un enredo político-periodístico.