La Comunidad de Madrid desencalla las negociaciones con los profesores de la concertada para recuperar la jubilación parcial

Los sindicatos y la patronal se encontraban en conversaciones con el anterior consejero desde que el año pasado, pero su lucha se remonta hasta 2019

La nueva consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo, ha logrado desencallar otra negociación de la época de su antecesor, Emilio Viciana. La Comunidad de Madrid ha anunciado que este jueves firmará un acuerdo con los sindicatos de la mesa sectorial y la patronal para que los profesores de la concertada que estén próximos a la edad de jubilación puedan retirarse parcialmente dos años antes, pasando de trabajar 25 horas semanales a solo siete. La medida responde a un reclamo del sector desde 2019, cuando perdieron la financiación que concedía el Gobierno regional, que ahora se compromete a aportar el 100% de la cotización a la Seguridad Social de los beneficiados.

El acuerdo entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de este año y tendrá una vigencia durante todo el curso 2026-2027, pero la Consejería de Educación ha asegurado a través de una nota de prensa que “se renovará anualmente a partir de esa fecha”. En total, serán unos 600 profesores los que podrán acceder voluntariamete a esta reducción de jornada, siempre y cuando se encuentren en los dos años previos a la jubilación y puedan acreditar una antigüedad mínima de seis años en el centro escolar.

Los sindicatos valoran muy positivamente el acuerdo, que ya había sido anunciado por Viciana en mayo de 2025. Sin embargo, las negociaciones quedaron congeladas en varios momentos desde entonces, e incluso hubo manifestaciones de afiliados a UGT en las afueras de la Consejería de Educación los últimos jueves de cada mes desde el pasado septiembre por este motivo. Aunque las conversaciones se habían retomado en enero, la abrupta salida del exconsejero del Ejecutivo regional al mes siguiente las puso en pausa nuevamente, por lo que el profesorado temía una gran demora.

Ha sido Zarzalejo, que también logró sacar adelante un acuerdo de financiación plurianual con los rectores de las universidades públicas madrileñas que se encontraba encallado, quien ha dado el visto bueno a esta reivindicación y la ha sacado adelante. “Es una propuesta muy interesante, porque permitirá a los profesores reducir su jornada al 75% a la vez que se mantiene el 100% de su cotización a la Seguridad Social”, comenta Sandra Rogríguez, portavoz de educación concertada del sindicato UGT.

De hecho, uno de los logros más celebrados es que la Comunidad de Madrid haya accedido a financiar ese 100% de cotización ―que representa unos 600 euros al mes por cada contribuyente beneficiado― ya que en un primer momento se valoró a un 25%, como explica Sergio Revilla, portavoz de la concertada en Comisiones Obreras. “La demora del proceso ha sido sobre todo por intentar que la consejería se hiciera cargo del pago total de las cotizaciones”, asegura. Los centros educativos deberán demostrar que no pueden hacerse cargo de pagar esas cuantías a la Seguridad Social para que reciban la financiación.

“El contrato de relevo de los maestros y profesores jubilados parcialmente favorecerá la incorporación de nuevos docentes a los centros educativos concertados madrileños”, destacan desde la consejería. Y es que mientras los profesores beneficiados estén atravesando los dos años previos a la jubilación, habrá otros sustitutos que asumirán la jornada laboral. Según el departamento que dirige Zarzalejo, las nuevas contrataciones serán indefinidas a tiempo completo y “se dirigirán preferentemente a personas en situación de desempleo”. Como condición, los contratados “deberán mantenerse al menos durante dos años tras la finalización de la jubilación parcial del docente sustituido”.

Revilla comenta que esta es una medida muy necesaria en todo el sector educativo, pero sobre todo en el concertado, donde los profesores a veces tienen peores condiciones que en la educación pública de gestión directa. Además, señala que trabajar con niños y adolescentes es “bastante costoso” a nivel físico y metal para los profesores, por lo que es una gran noticia que puedan retirarse con antelación, al menos de forma parcial.

Según Rodríguez, la Comunidad de Madrid también se ha comprometido a dictar las instrucciones para para que los profesores que se encuentren de baja laboral puedan ser sustituidos desde el primer día. La normativa actual obliga a que, en caso de que un docente se ausente, por ejemplo, por una enfermedad duradera, sea reemplazado temporalmente a los 10 días de ausencia. “De esa manera se aprovechan y se ahorran el sueldo del sustituto durante ese período, sobrecargando a los profesores que se quedan”, critica la portavoz de UGT. Esta instrucción, a diferencia del acuerdo para la jubilación parcial, entrará en vigor una vez se publique en los canales oficiales.

Aunque este es un paso de avance para mejorar las condiciones laborales en la educación concertada, ―tan potenciada por el Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en cuanto a financiación, que no siempre se traduce en mejoras para sus profesionales― los sindicatos recuerdan que sobre la mesa hya muchas otras reivindiaciones pendientes, como la reducción d ela carga lectiva y burocrática; las mejoras salariales para el personal adminitrativo y de servicios; y la equiparación de las condiciones de los sustitutos en cuanto a vacaciones y al complemento autonómico.