Dos detenidos por acorralar y apuñalar hasta la muerte a un hombre el día de Año Nuevo

La investigación policial concluye que el ataque fue consecuencia de otro anterior en el que participó la víctima por una deuda

Dos hombres han sido detenidos por tender una emboscada y apuñalar hasta la muerte a otro el día de Año Nuevo en el distrito de Villaverde. La investigación policial ha determinado que la víctima había participado días antes en una agresión y su apuñalamiento fue una respuesta a esta reyerta previa. El hombre sobrevivió en un primer momento y pudo llegar hasta el hospital, pero las heridas eran demasiado graves y murió al día siguiente. Los investigadores han llegado a la conclusión de que todo fue consecuencia de una deuda.

Los hechos ocurrieron en la calle de Moncada, ubicada en el barrio de San Cristóbal del distrito madrileño de Usera-Villaverde. La víctima, marroquí de 37 años, caminaba por una plaza cuando fue abordado y acorralado por sus agresores, sin darle opción a la defensa o a la huida. Uno de ellos le asestó varias puñaladas, una especialmente grave en el abdomen. “La víctima fue emboscada”, determina la Policía Nacional en un comunicado.

Los atacantes huyeron después de dejarlo fatalmente lesionado y él aún fue capaz de dar algunos pasos, hasta caer desplomado en el número 121 de la calle de Moncada. Así lo encontraron unos agentes de seguridad ciudadana, inconsciente y con un sangrado muy abundante.

Los equipos de emergencias lograron revertir su parada cardiorrespiratoria pero quedó en estado muy crítico. Falleció unas horas después en el hospital 12 de Octubre.

“Los investigadores comprobaron que este ataque se había producido como respuesta a una agresión anterior, relacionada con una posible deuda”, han determinado los investigadores. Los agentes marcaron el día 26 de marzo como el día de la detención, tras haber reunido todas las pruebas necesarias. Para ello, se organizó un dispositivo especial. Los detenidos son un hombre argelino y otro español de 46 y 38 años respectivamente. Las pruebas indican que uno de ellos es el autor material de la puñalada. Tras su paso a disposición judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión.