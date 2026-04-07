Un pique mortal en los túneles de la M-30 que provocó la muerte de un conductor que nada tenía que ver

Comienza el juicio contra dos hombres que se retaron al volante en la concurrida vía madrileña y dieron positivo en drogas. La Fiscalía pide 15 años para ellos

Todo comenzó cuando uno de los conductores le dio las luces al otro y a este le sentó mal. Ocurrió el 25 de julio de 2021 por la mañana en una de las vías más concurridas de Madrid, la M-30, la principal vía de circunvalación de la capital. Los dos hombres al volante empezaron un testosterónico y salvaje pique que acabó llevándose por delante a otro conductor que volvía a su casa del trabajo y que no tuvo nada que ver en este enfrentamiento. Los dos protagonistas de la carrera ilegal se sientan desde este martes ante un jurado popular que debe decidir si son culpables de homicidio. La Fiscalía pide para ellos 15 años de prisión.

Ese día, las vidas de los dos acusados se cruzaron por un pique de coche y ahora vuelven a hacerlo por un posible futuro en la cárcel. Son F. M. S. y R. F. M. que ese día llegaron a alcanzar velocidades de 170 kilómetros por hora -en un tramo limitado a 70- e hicieron adelantamientos muy peligrosos y circularon en zigzag por unos túneles llenos de vehículos que nada tenían que ver en su afrenta. Su conducción evidenciaba un “desprecio manifiesto por la vida de los demás”, según el escrito del Ministerio Público y se prolongó durante 3,7 kilómetros.

“F. M. S. a los mandos del BMW circulando detrás del Fiat Punto conducido por R. M. F. cuando éste circulaba por el carril izquierdo le dio unas ráfagas de luces para que se apartara desplazándose este último al carril central de la M30 y una vez rebasado éste, F. M. S. se metió nuevamente al carril central frenando sin motivo o causa que lo justificara delante del Fiat Punto que conducía R. M. lo que motivo que se iniciara un “pique “ entre ambos acusados", relata el fiscal. Los dos acusados “eran plenamente conscientes que por el túnel de la M-30 había numerosas personas a bordo de los vehículos que circulaban correctamente y a pesar de ello, aceptaron y asumieron la posibilidad que como consecuencia de esa brutal conducción”, prosigue el Ministerio Público.

F. M. S. cuenta con antecedentes por violencia de género; RFM acumulaba cinco sentencias condenatorias por conducir sin permiso, al haber perdido todos los puntos.

Uno de los implicados en el pique acabó estrellando su vehículo contra el del fallecido y también resultó herido en la colisión. El otro, sin embargo, resultó ileso y se marchó del lugar, aunque más tarde se entregó en una comisaría. Eso sí, al principio aseguró ser un simple testigo de lo ocurrido. A ambos se les tomaron muestras y dieron positivo en cocaína, marihuana, MDMA y ketamina. Un cóctel que resultó mortal pero para una persona que no tenía nada que ver. Ambos han permanecido en libertad provisional todo este tiempo.

La víctima era un médico de 35 años de la Fundación Jiménez Díaz que esa mañana regresaba a casa del trabajo y era padre de un hijo y estaba a punto de serlo de nuevo.

La Fiscalía solicita para los dos procesados penas de hasta 15 años de prisión por delitos de conducción temeraria con desprecio por la vida, homicidio y lesiones.