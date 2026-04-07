El Ayuntamiento de Madrid abre una oficina con una trabajadora social para atender a familias con hijos con discapacidad

El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado este martes la Oficina de Información y Acompañamiento a Familias con Menores con Discapacidad, un servicio que gestionará la Fundación Juan XXIII y está pensado para apoyar y asesorar a padres y madres con hijos con discapacidad, desde el embarazo hasta los seis años. Una especie de puerta de entrada para los progenitores, donde puedan resolver, por ejemplo, dudas administrativas ―¿a qué ayudas hay acceso? ¿cómo se solicitan?―, o ponerles en contacto con entidades especializadas. Por el momento, cuenta con una trabajadora social y en los últimos cuatro meses ―la fase de pruebas interna comenzó en diciembre― ha atendido a 39 familias. En función de la demanda, el Consistorio valorará ampliar la plantilla.

La oficina se ubica en el número 45 de la calle de Alcalá, en el mismo edificio de la Agencia Tributaria, y estará abierta al público de 9.00 a 14.00 de lunes a viernes. Las familias podrán contactar con la trabajadora social de forma presencial, tanto con cita previa como sin ella, aunque el Ayuntamiento recomienda solicitarla por los canales habituales, por teléfono o vía correo electrónico. También pueden acudir derivados por otras entidades públicas o privadas, ya que el servicio funciona como enlace entre organismos sociales especializados en menores con discapacidad.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, lo ha definido como un recurso “pionero”, “esencial”, “único” y “de confianza”, enmarcado en el plan municipal de Fomento de la Natalidad y Conciliación. “Somos conscientes de las dificultades que tiene un embarazo y de las dificultades cuando se detecta una discapacidad. También del shock que pueden sufrir en un momento dado los padres como consecuencia de esa discapacidad. [Esto entra] en esa apuesta por la vida que hacemos desde el Ayuntamiento de Madrid, por celebrar cada nacimiento que se produzca en la ciudad”, ha señalado durante la presentación de la oficina.

Las instalaciones, accesibles para personas con movilidad reducida, cuentan con un pequeño despacho para que se reúnan la trabajadora y las familias, y un espacio adyacente que actuará como sala de espera. La oficina también ofrece atención en lengua de signos para quien lo requiera y solicite.

María José Plaza es, por ahora, la única trabajadora social al frente de la oficina desde diciembre y quien ha atendido a las 39 familias. Cuenta que el primer paso en un servicio de este estilo es escuchar al padre o madre, diferenciar lo importante de lo urgente y ordenar la información, para poder explicarles qué opciones tienen y qué puertas deberán tocar después de este primer encuentro. Por ejemplo, si el anuncio de la discapacidad les ha supuesto un bloqueo emocional o si se suma a una situación económica vulnerable. También les ayuda con las barreras digitales y los procesos, muchas veces farragosos, de la administración. Plaza remarca que la oficina no ofrece atención psicológica, porque no es ese su papel, pero sí que ayuda a las familias que lo necesiten a solicitarla o a enseñarles a dónde acudir.