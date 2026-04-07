Dos detenidos por el homicidio de un hombre al que golpearon en una plaza de Rivas y murió tres días después en el hospital

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de marzo en una zona cercana a la Cañada Real. Los presuntos agresores tenían “numerosos antecedentes”

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por agredir presuntamente a otro el pasado 23 de marzo en el municipio de Rivas Vaciamadrid, quien falleció tres días después a causa de las múltiples lesiones que sufrió, tanto externa como internamente. Los agresores, a los que se les imputa un delito de homicidio y otro de robo con violencia, han ingresado a prisioneros provisional.

Los hechos ocurrieron en una plaza cercana a la Cañada Real, según ha informado la Dirección General de la Guardia Civil a través de un comunicado. La víctima, que presentaba múltiples lesiones visibles en la cabeza y cara, logró escapar y llegar hasta un centro de salud cercano.

Allí fue atendido por el personal sanitario, pero entró en parada cardiorrespiratoria, por lo que tuvo que ser trasladado urgentemente al hospital 12 de Octubre. La víctima, sin embargo, falleció tres días después en el hospital a causa de las heridas externas y de los daños internos que sufrió durante la agresión.

Tras las investigaciones, la Guardia Civil logró identificar a los presuntos agresores y detenerlos. Un registro autorizado por el juez consiguió dar con algunos de los objetos relacionados con los hechos.

Los dos detenidos, que presentaban “numerosos antecedentes”, han sido encarcelados de manera provisional y han pasado a disposición judicial para continuar con el proceso penal. La investigación ha estado a cargo del Equipo de Policía Judicial de Rivas Vaciamadrid y el Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid.