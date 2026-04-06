Un padre y un hijo, a juicio por asesinar a un hombre a tiros desde su ventana en Carabanchel

Las dos familias estaban enfrentadas por desavenencias previas y una de las balas alcanzó a la víctima cuando trataba de huir

La Audiencia Provincial de Madrid juzgará a partir de este martes a dos hombres acusados de asesinar a otro a tiros en Madrid en julio de 2023, durante una reyerta entre dos familias de etnia gitana. Los dos presuntos agresores efectuaron estos tiros desde la ventana de su vivienda, en el distrito de Carabanchel. Los acusados son padre e hijo y también están encausados por haber disparado a otras cuatro personas.

Según el relato de los hechos de la Fiscalía, el padre, P.M.M. y su hijo, J.P.M.A, comenzaron a disparar desde las ventanas de su piso del distrito de Carabanchel a un grupo de cinco personas de etnia gitana que acudieron a un descampado frente a su vivienda para conversar con el padre sobre incidentes recientes entre ambas familias. En concreto, sobre uno ocurrido esa misma tarde en el centro comercial Parquesur de Leganés.

En este juicio con jurado popular, la Fiscalía pide para el hijo cumpla 65 años y medio de cárcel al considerar que fueron dos balas disparadas desde su pistola las que impactaron en A.B.B, de 38 años, cuando este corría de espaldas, y le causaron la muerte. Para el padre, el Ministerio público pide 56 años y medio de cárcel por tirotear junto a su vástago a la familia que había acudido a poner una solución a la discusión. En el tiroteo solo recibió disparos el hombre que resultó fallecido, pues las otras cuatro personas contra las que presuntamente ambos acusados dispararon no sufrieron lesiones al no recibir ningún impacto de bala.

Los dos acusados carecían de licencia de armas para portar las pistolas empleadas y están en prisión provisional desde su detención en enero de 2024 en una localidad de Alicante en la que ambos se guarecían.

En concreto, al hijo la Fiscalía le atribuye un delito de asesinato consumado, por el que pide 20 años de prisión, cuatro de tentativa de asesinato que pide castigar con 11 años de prisión en cada caso y otro delito de tenencia de armas por el que el Ministerio Fiscal reclama otro año y medio de cárcel. Para el padre, la Fiscalía exige 11 años de prisión por cada uno de los delitos de asesinato en grado de tentativa y otro año y medio también por tenencia de armas.

Además, el Ministerio Público reclama indemnizaciones para la familia del hombre tiroteado, de 100.000 euros para su viuda, 90.000 euros para cada uno de sus cuatro hijos, 50.000 euros para sus padres y 30.000 euros para sus dos hermanas.

El enfrentamiento entre ambas familias ocurrió hacia las 00:10 del 17 de julio de 2023 en la calle Besolla, junto a la estación de metro de Pan Bendito.