Un joven de 20 años, herido por arma blanca en en el distrito madrileño de Latina
La víctima presentaba una herida de aproximadamente dos centímetros en la espalda y aún no se sabe quién ha podido ser el responsable
Un joven de 20 años ha sido herido este domingo por la noche al sufrir una agresión con un arma blanca en la calle Almazán, del distrito madrileño de Latina, según ha informado Emergencias Madrid
Los hechos sucedieron en torno a las 22.00, cuando SAMUR-Protección Civil recibido la llamada de alerta. En el lugar, los efectivos han atendido a la víctima, que presentaba una herida de aproximadamente dos centímetros en la espalda, concretamente en la región escapular izquierda.
#Agresión— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) April 5, 2026
👉🏻 @SAMUR_PC atiende a un joven de unos 20 años con herida por #armablanca en espalda. Trasladado con preaviso al hospital.
👉🏻 @policiademadrid realiza primera asistencia y facilita el traslado hospitalario.
👉🏻 @policia investiga la agresión.
📍C/Almazán. #Latina pic.twitter.com/PL29rximyU
El paciente está estable, pero los servicios de Emergencias lo han trasladado con preaviso al hospital como código trauma.
Por su parte, la Policía de Madrid ha realizado la primera asistencia, facilitando el traslado hospitalario, y la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación, del que aún no se conoce un posible responsable.
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