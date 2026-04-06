Un año oculto en Toledo tras apuñalar con un destornillador a su expareja en Madrid: “Si no eres para mí, no eres para nadie”

El hombre de 43 años detenido por herir con un destornillador a su exmujer, que se ha ocultado durante más de un año.

Tras más de un año oculto, un hombre que apuñaló con un destornillador a su expareja en Madrid en su lugar de trabajo ha sido encontrado y detenido. El agresor, colombiano de 43 años, se encontraba en la localidad toledana de Seseña, tenía una nueva pareja y durante todos estos meses se había convertido en un fugitivo profesional y había adoptado todo tipo de medidas de seguridad para no responder ante la justicia por el ataque a su expareja.

Los hechos por los que se le perseguía se remontan al 14 de febrero de 2025, cuando el hombre se presentó en el lugar de trabajo de su expareja a primera hora. Empezó a gritar e increpar a la mujer y después de eso pasó a la agresión física. El ahora detenido iba armado con varios destornilladores y la atacó al grito de: “Si no eres para mí, no eres para nadie”. La apuñaló en varias ocasiones, en concreto varias de ellas directamente en el cuello, una zona vital.

Después de la terrible escena, intentó salir huyendo, mientras la mujer quedaba malherida. Los gritos de la víctima alertaron al entorno y la rápida atención de los vecinos de la zona, que alertaron inmediatamente a los servicios de emergencias, permitieron que la mujer se salvara. Tras estabilizarla, los sanitarios la trasladaron a un centro hospitalario, donde acabó de recuperarse de las lesiones. Esta llamada de alerta también permitió que los policías del Grupo de Atención al Ciudadano pudieran detenerlo en ese momento, aunque posteriormente quedó en libertad, una circunstancia que aprovechó para escapar.

El día de la agresión, el hombre estaba incumpliendo la medida cautelar impuesta por un juzgado de mantenerse alejado de la víctima. Esto indica que la justicia ya había apreciado que el hombre era un peligro para su expareja, porque él no aceptaba la separación. Esta es una circunstancia que se repite en muchos casos de violencia de género, en los que el momento de la ruptura es crítico para la seguridad de las mujeres.

El hombre estaba en busca y captura, por lo que se inició una investigación para determinar dónde había podido ocultarse. El dispositivo policial culminó el pasado 20 de marzo con la detención de esta persona cuando salía de su domicilio. Durante la intervención, el sospechoso reaccionó de forma violenta y llegó incluso a agredir a un agente de Policía durante el forcejeo. El agente acabó con lesiones en el tórax.

Una vez puesto a disposición judicial, el hombre ha ingresado en prisión. Está acusado de delitos de homicidio en grado de tentativa, malos tratos en el ámbito familiar, quebrantamiento de medida cautelar y atentado contra agente de la autoridad.

Durante todo este tiempo, el hombre ha permanecido oculto en la localidad toledana de Seseña y se convirtió en un fugitivo que tomó todo tipo de medidas para evitar ser rastreado y detenido. Por ejemplo, dejó de usar el teléfono móvil y también evitó renovar sus carnés y su documento de identidad. Los investigadores de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (Ufam) de Toledo constataron que había empezado una nueva vida con otra pareja y lo detuvieron cuando salía de su domicilio.

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico016-online@igualdad.gob.esy por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.