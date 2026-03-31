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Madrid
Semana Santa

Metro refuerza en Semana Santa las líneas que pasan por el centro de Madrid y cerrará la estación de Sol el viernes

La línea 2 es la que experimentará un mayor refuerzo, llegando a alcanzar en determinadas franjas horarias un incremento de trenes de hasta un 125%

La estación Sol de Metro de Madrid.UCG (UCG/Universal Images Group via Getty Images)
EP
Madrid -
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La Comunidad de Madrid ha anunciado este martes un refuerzo de hasta un 125 % en las líneas 1, 2, 3 y 5 de Metro durante la Semana Santa para garantizar y facilitar la movilidad. Además, ha informado de que la estación de Sol cerrará durante la tarde del viernes 3 de abril hasta finalizar el servicio.

Concretamente, los días 1, 2 y 3 de abril se aumentará el número de trenes en circulación en las líneas de Metro 1, 2, 3 y 5, por ser las más cercanas a los pasos de las comitivas y donde se prevé una mayor afluencia de viajeros.

Según un comunicado emitido por el ejecutivo regional, el dispositivo especial comenzará aproximadamente a las 17.00 y se mantendrá hasta el cierre de servicio. La línea 2 es la que experimentará un mayor refuerzo, llegando a alcanzar en determinadas franjas horarias un incremento de trenes de hasta un 125%.

Del mismo modo, para evitar elevadas concentraciones de personas y a petición de la Policía Nacional, el viernes 3 de abril se ha determinado el cierre de la estación de Metro de Sol desde las 17.30 y hasta la finalización del servicio, aunque los trenes seguirán haciendo parada en la estación para aquellos viajeros que necesiten hacer correspondencia con otras líneas.

En función de la afluencia de personas en el exterior, y siempre a petición de Policía Nacional, podrían efectuarse otros cierres puntuales durante los días de la Semana Santa, tanto en la estación de Sol como en la de Gran Vía.

El aumento del servicio de trenes irá acompañado de un mayor número de trabajadores de Metro en las estaciones, así como de un refuerzo del personal de seguridad para garantizar el correcto flujo de los usuarios en las instalaciones, en especial en las estaciones donde se espera una mayor afluencia, como Sol, Ópera, Callao, Gran Vía y Sevilla.

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