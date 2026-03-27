Shakira anuncia dos nuevas fechas en Madrid, y ya suma 11 conciertos, tras arrasar en tiempo récord con la venta de entradas

Shakira bate récord de ventas al vender más de 450.000 entradas en pocas horas y, para que ningún fan se quede sin vivir lo que será una de las mayores celebraciones de la comunidad latina, añade dos fechas más: sábado 10 y domingo 11 de octubre. Las entradas para estas nuevas fechas estarán a la venta hoy viernes a las 14.00 en livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Tras un año de conciertos por el mundo, Shakira terminará su gira Las mujeres ya no lloran en Madrid. Y no lo hará de cualquier manera: la cantante colombiana tendrá su propio escenario creado especialmente para la ocasión, el llamado Estadio Shakira, del que poco a poco se van conociendo detalles. La artista ha publicado este viernes imágenes de cómo se verán sus actuaciones en las que las grandes pantallas, los fuegos artificiales y las zonas del Macondo Park ―una pequeña ciudad temática dentro del propio recinto Iberdrola Musica donde tendrán lugar los conciertos― serán ya de por sí una experiencia para el público.

“Dios mío, este estadio se ve increíble!! Can’t wait to see you all at my European residency in Madrid!!”, escribió Shakira en una publicación en sus redes sociales este viernes que a las pocas horas ya sumaba más de 145.000 “me gusta”. El futuro escenario es un estallido de color, con una pantalla corrida de varios metros de altura y de ancho de manera que abarque a todo el público en las gradas.

Esta residencia europea está congregando a fans de diversos países, reforzando el carácter internacional del proyecto. La artista, una de las figuras más influyentes del panorama musical global, reafirma así su estrecha conexión con el público y su capacidad para congregar a cientos de miles de fans. Bajo el lema “Es latina”, este evento coincide con las celebraciones de la comunidad latina en el mundo.

Producida por Live Nation España, la residencia europea en Madrid se celebrará en el estadio Shakira, un espectacular recinto temporal integrado en el Iberdrola Music con capacidad para más de 50.000 fans por noche. Diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group (BIG) ofrecerá visibilidad total, acústica de última generación y experiencias premium para los fans, introduciendo por primera vez en España el formato internacional de residencia artística.

Concebida como algo más que un concierto, la residencia transformará el recinto en un destino cultural inmersivo: una ciudad paralela dentro de Madrid donde la música, el arte y la comunidad se unirán durante tres noches históricas. La residencia celebrará las raíces culturales compartidas y destacará a Madrid como un escenario global para voces diversas.

Durante la residencia europea en el estadio Shakira, la ciudad acogerá una amplia variedad de actividades: conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias culturales compartidas bajo el nombre Es Latina. La Nación Latina no es un territorio geográfico: es una comunidad transnacional unida por el idioma, el ritmo, la creatividad, la resiliencia y la alegría.

Antes de la residencia en Madrid, Shakira continuará la expansión global de su gira de 2026 con más fechas, entre ellas una actuación previamente anunciada en Brasil esta primavera. Será la artista principal del esperado concierto Todo Mundo No Rio en la icónica playa de Copacabana Beach, en Rio de Janeiro, el 2 de mayo.