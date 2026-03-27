Echenique, juzgado por un tuit sobre curas pederastas y migrantes: “Contesté irónicamente con dos cosas que me parecen absurdas por igual”

El exdiputado de Podemos Pablo Echenique ha sido juzgado este viernes por un tuit sobre los abusos en la iglesia católica. Un tuit en el que Abogados Cristianos, la asociación personada en decenas de causas mediáticas, ve un delito de odio donde no lo contempla la Fiscalía, que no ha formulado acusación. Echenique respondía en la publicación denunciada a unas declaraciones del arzobispo de Oviedo en el que asociaba migrantes y delincuencia. El expolítico replicó que “estadísticamente” era más probable que un sacerdote cometa un delito sexual.

En mayo de 2024, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, concedió una entrevista en la que le interrogaban sobre la regularización de migrantes y el respondió con afirmaciones como que “en España no caben todos”, “en esta apertura buenista se pueden colar indeseados” y que “vienen con su carnet de terroristas, de tráfico de cosas, de tráfico de blancas...”. Echenique respondió así a las declaraciones del arzobispo de Oviedo: “Estadísticamente, es mucho más probable que un sacerdote cometa un delito de agresión sexual contra menores de edad que que delinca una persona migrante. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, sería más eficaz deportar sacerdotes que endurecer la política migratoria”.

Esta publicación mereció una denuncia de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos por un delito de provocación a la discriminación y al odio por el que pide un año de prisión. La fiscalía y la defensa de Echenique solicitan la absolución del exdiputado. Su letrado pide además que Abogados Cristianos se haga cargo de las costas de un proceso que se ha prolongado dos años y ha llegado hasta la Audiencia Provincial de Madrid.

“Contesté irónicamente en pie de igualdad dos cosas que a mi me parecen absurdas por igual. Una, la del arzobispo de criminalizar personas migrantes y otra, una afirmación absurda como que haya que castigar a todos los sacerdotes porque algunos de ellos hayan cometido delitos. Para mí, ambas cosas son absurdas, por eso el tuit habla de deportar que es imposible”, ha sostenido Echenique en su declaración. “Juzgar una ironiza como algo literal nos llevaría a terrenos complejos”, ha aseverado en su derecho a la última palabra en la vista oral.

La presidenta del tribunal, Adela Viñuelas, y el abogado de Echenique han protagonizado un momento tenso cuando esta le ha comunicado que no iba a admitir a más testigos solicitados por la defensa. El letrado había solicitado la comparecencia de dos periodistas de EL PAÍS -Íñigo Domínguez y Julio Núñez- para poner en contexto la publicación de su representado y explicar que se basaba en las publicaciones periodísticas que este medio ha llevado a cabo desde hace años sobre los abusos en la iglesia. Al inicio de la declaración del primero de ellos, la magistrada ha cortado la intervención y ha desestimado que accediera el segundo reportero.

“No vamos a analizar ahora el número de casos de pederastia en la iglesia y viendo la dirección que está tomando su interrogatorio se considera innecesario que entre el otro testigo”, ha argumentado la magistrada. “Pero señoría...”, ha tratado de replicar el letrado. “Yo ordeno el curso del procedimiento y si se quiere demostrar lo que se ha hecho en la iglesia, en este momento no procede”, ha seguido Viñuelas. “Pero los testigos ya se habían admitido”, ha seguido intentándolo el abogado. “He tomado una decisión, hay unas normas yo no voy a discutir con usted”, ha clausurado el intercambio la magistrada.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido como testigo para exponer los resultados del informe sobre abusos en el ámbito de la iglesia que publicó la institución. La letrada de la asociación ultracatólica buscaba demostrar que no había ningún dato en ese macroestudio que justificara la publicación de Echenique. “El informe no hace comparaciones en este sentido ni en ningún otro. El informe piensa en las víctimas y su reparación”, ha respondido Gabilondo. El letrado de Echenique ha interrogado al defensor sobre la forma de elaborar este análisis, algo que la magistrada presidente ha considerado innecesario, ya que el mismo esta incorporado al proceso. “Someter al Defensor del Pueblo a un interrogatorio sobre cómo hizo el informe...son respuestas que no van a ningún sitio”, ha replicado la magistrada.

El representante del Ministerio Público se ha ratificado en su petición de la absolución para Echenique, ha destacado que “no todo lo odioso es un delito de odio” y que esta publicación en X se enmarca en “un ámbito de confrontación política” en el que “ambos destinatarios tienen responsabilidades públicas”. “Queda poco margen de restricción de la libertad de expresión porque las declaraciones se producen en el ámbito polínico y son de interés general”, ha expuesto.

La abogada de la acusación, Polonia Castellanos, ha sostenido que ese tuit “no es inocuo” que “estigmatiza al colectivo de sacerdotes” y que está claro que Echenique “tiene manía” a la Iglesia. “Contra los católicos, todo vale”, ha afirmado. El juicio ha quedado visto para sentencia después de que Echenique reiterara que él no odia a la Iglesia católica.