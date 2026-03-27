Así se verán los nueve conciertos de Shakira en Madrid: un escenario con una megapantalla, puestos de mercado y un área infantil

La cantante ha publicado en redes sociales nuevas imágenes de cómo estará diseñado el espacio del recinto Iberdrola Music durante su residencia en la capital

Tras un año de conciertos por el mundo, Shakira terminará su gira Las mujeres ya no lloran en Madrid. Y no lo hará de cualquier manera: la cantante colombiana tendrá su propio escenario creado especialmente para la ocasión, el llamado Estadio Shakira, del que poco a poco se van conociendo detalles. La artista ha publicado este viernes imágenes de cómo se verán sus actuaciones en las que las grandes pantallas, los fuegos artificiales y las zonas del Macondo Park ―una pequeña ciudad temática dentro del propio recinto Iberdrola Musica donde tendrán lugar los conciertos― serán ya de por sí una experiencia para el público.

“Dios mío, este estadio se ve increíble!! Can’t wait to see you all at my European residency in Madrid!!”, escribió Shakira en una publicación en sus redes sociales este viernes que a las pocas horas ya sumaba más de 145.000 “me gusta”. El futuro escenario es un estallido de color, con una pantalla corrida de varios metros de altura y de ancho de manera que abarque a todo el público en las gradas.

El recinto está diseñado para esta ocasión por la empresa BIG-Bjarke Ingels Group, “uno de los estudios de arquitectura más influyentes del mundo”, según los productores del evento. “BIG y Live Nation se han propuesto construir un estadio diseñado para redefinir la mejor experiencia posible de un concierto a nivel mundial”, aseguran.

Los representantes de la artista han descrito estos conciertos como “una experiencia inmersiva en el universo Shakira”. Esa experiencia irá más allá de la música y para lograrlo será esencial todo lo que rodeará al escenario. El Macondo Park será el mayor atractivo, por detrás del propio concierto, ya que será el escenario el que forme parte de esta zona y no al revés. Contará con 15 hectáreas “concebidas para activarse antes, durante y después de cada concierto”.

Mapa del escenario de los conciertos de Shakira.

El Macondo Park funcionará desde el mediodía de cada una de las fechas y hasta la medianoche de forma continua, ampliando la propuesta con música en vivo de otros artistas, arte, moda, cine, gastronomía y distintas opciones culturales. El recinto contará con una decoración en la que destacan los colores y la vegetación y que guiará a los visitantes entre mercados, puestos de artesanía, experiencias gastronómicas, áreas infantiles, zonas VIP y “una serie de descubrimientos inesperados”.

Más que conciertos, la estancia de Shakira en Madrid se convertirá en un gran evento para toda la familia, ya que también habrá un área infantil llamada Macondito, que ha sido diseñada especialmente para los más pequeños. El espacio estará curado por los propios hijos de Shakira, Milan y Sasha, partiendo de la inspiración de la literatura de Gabriel García Márquez. Según el equipo de la artista, será “un territorio concebido para el juego, la curiosidad y el descubrimiento, que pone en el centro una idea fundamental: la imaginación pertenece a los humanos”.

A todo ello se le suma un proyecto que han llamado ES LATINA, para el que la cantante invitará a “gente de todo el mundo” para celebrar esa cultura, que “no se limita a América Latina, sino que también dialoga con países como España, Italia, Francia y Portugal, unidos por un legado cultural que atraviesa fronteras”. ES LATINA será un programa cultural que traerá durante esas fechas “colaboraciones inéditas” con artistas invitados que se irán anunciando en los próximos meses, hasta presentar la agenda final a finales de julio de este año.

Según los organizadores, en el recinto habrá un segundo escenario que estará dedicado a darle espacio a nuevos talentos. “ES LATINA abrirá una convocatoria a toda la ciudad para que restaurantes, clubes, galerías, marcas, cines de barrio y proyectos con ideas afines puedan integrarse, recibir el sello ES LATINA y sumarse a la programación oficial”, han infromado. Podrán consultarse las opciones a través de la página es-latina.com.

La cantante colombiana se presenta en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de marzo del 2026. Emiliano Molina

La cantante, como Bad Bunny, le ha llamado “residencia” a sus consecutivas presentaciones en la capital. Hasta el momento se han anunciado nueve fechas: los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, así como el 2, 3 y 4 de octubre. El equipo de la cantante ha pedido en principio permiso para 10 conciertos, por lo que cabría la posibilidad de que se anunciara otro más próximamente. Este viernes a las 10.00 han salido a la venta las entradas para las nueve fechas disponibles.