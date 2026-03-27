5 planes gratis en Madrid del 27 de marzo al 3 de abril: saetas flamencas para Semana Santa y una llamada literaria

La Iglesia de San Ginés acoge la decimonovena edición del ciclo de música de órgano, que este año se centra en las mujeres

Madrid recibe la Semana Santa en un marco primaveral, con tiempo soleado y fresco, y los planes al aire libre son ideales para la época. Por eso la lista de actividades gratis para esta semana tiene opciones para gustos variados: desde los curiosos por la tradición católica hasta los amantes de la literatura. Las saetas flamencas entonarán el tradicional canto para estas fechas, mientras que el sonido de los órganos se escuchará con fuerza en las iglesias de la ciudad.

Como parte del Festival Teatro a Pie de Barrio, tres cabinas telefónicas inglesas invitan a una experiencia inmersiva para los amantes de las letras, con el susurro de poetas y escritores célebres. Y para los más melómanos, llega un concierto para acercar la música de Brasil a la península.

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Saetas flamencas

La saeta flamenca es un canto religioso y tradicional del sur de España, especialmente de Andalucía, pero los madrileños podrán disfrutarla en el corazón de la ciudad. Se caracteriza por ser interpretado a capella, solo con la voz y sin instrumentos. El Domingo de Ramos ―el 29 de marzo― y del 1 al 4 de abril, los cantaores acompañarán las procesiones desde los balcones de edificios representativos, como el de la Casa de la Villa y el de la Real Casa de Correos en la Puerta del Sol.

La primera saeta será el Domingo de Ramos, en el balcón de la Casa de la Villa. Será la voz de la cantaora Esperanza Garrido la que invite a los madrileños a ser parte de esta tradición.

Fecha: domingo 29 de marzo, a las 16.30, a las 17.30 y a las 18.00.

Lugar: desde el balcón de la Casa de la Villa.

Transporte: estación de metro Ópera (líneas 2 y 5) y estación Sol (líneas 1, 2 y 3). Parada de autobús Plaza de la Villa (línea M3).

Cabinas literarias

Un teléfono suena. El sonido proviene de una cabina telefónica inglesa, pero no está en Reino Unido. La cabina roja está en pleno distrito de Usera, en Madrid. En el marco del Festival Teatro a Pie de Barrio, tres cabinas invitan a escuchar los poemas de autores célebres como Lorca, Gloria Fuertes, Antonio Machado o Emily Dickinson. También se podrán escuchar fragmentos de El Quijote o unos versos de William Shakespeare en inglés.

Fecha: viernes 27 de marzo, a las 17.00.

Lugar: avenida de Rafaela Ybarra, 41.

Transporte: parada de autobús Junta Municipal Usera (líneas 6, 60 y 81).

Órgano en San Ginés

El órgano, ese imponente instrumento con tubos y que se asemeja a un piano, reúne la esencia de la música sacra. En el marco de la Semana Santa, el Ciclo de Música de Órgano se toma las iglesias madrileñas y pone el foco en la interpretación de las mujeres.

Este año, la Iglesia de San Ginés acoge la decimonovena edición de este ciclo de música con dos fechas: el viernes 27 de marzo, con el concierto de Saskia Roures, profesora de órgano del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, y el día 31, con la interpretación de Pilar Cabrera, organista de la Catedral de Valladolid.

Fecha: viernes 27 y martes 31 de marzo, a las 18.30 (apertura de puertas a las 18.00).

Lugar: Iglesia de San Ginés. Calle del Arenal, 13.

Transporte: estaciones de metro Ópera (líneas 2 y 5) y Sol (líneas 1, 2 y 3).

Exposición de moda china

El Centro Cultural de China en Madrid, en conjunto con el Museo de Historia de Shanghái, presentan la exposición Elegancia y Tradición-El Qipao y la Cultura Haipai. Esta muestra se centra en el Haipai Qipao, surgido de la antigua civilización ceremonial tradicional china. Se trata de una prenda que ha trascendido en la moda de las mujeres chinas, incluso al punto de ser aclamado como la quintaesencia de la cultura nacional y el traje femenino.

Fecha: hasta el 2 de mayo. De martes de viernes, de 11.30 a 13.30; y de 17.30 a 20.30. Sábados, de 11.30 a 14.00.

Lugar: Centro Cultural de China en Madrid. Calle del General Pardiñas, 73.

Transporte: estación de metro Diego de León (líneas 4, 5 y 6). Parada de autobús Hospital de la Princesa (línea 61).

Brasil con Chico César

El artista Chico César trae a Madrid la música de su natal Brasil con una celebración especial: los 30 años de Aos Vivos (1995), su álbum debut. Con un concierto en solitario, Chico César interpreta sus canciones más emblemáticas.

Con Aos Vivos, el artista consolidó su esencia. Ahora, tres décadas después, rinde un homenaje con un concierto íntimo, de voz y guitarra.

Fecha: sábado 28 de marzo, a las 19.00.

Lugar: Centro Cultural Eduardo Úrculo. Plaza Donoso, 5.

Transporte: estación de metro Ventilla (línea 9). Parada de autobús Metro La Ventilla (línea 42).