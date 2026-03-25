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Madrid
Atropellos

Un hombre de 51 años sufre un atropello en Madrid al bajarse de su coche, que había chocado con otro antes

El suceso ha ocurrido en la M-50, Leganés, y la víctima fue trasladada al hospital en estado grave

Los efectivos del Summa 112 atienden a un herido tras sufrir un atropello al bajarse del coche por un accidente previo en Leganés, este martes.EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MAD (EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MAD)
Agencias
Madrid -
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Un hombre de 51 años ha resultado herido de gravedad tras ser atropellado en el municipio de Leganés, en Madrid, al bajarse del coche tras sufrir un accidente previo, en el que hubo otros dos heridos.

Según informa Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el accidente ha tenido lugar en torno a las 22.14 en la M-50, a la altura del kilómetro 56. Debido a un accidente previo, la víctima se ha bajado del coche y, por causas que se investigan, ha sido atropellado por un tercer vehículo.

El equipo médico del Suma 112 ha estabilizado al paciente, que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, y lo ha trasladado con pronóstico grave y alerta hospitalaria al Puerta de Hierro.

En el accidente anterior al atropello hubo dos heridos, un hombre de 32 años y otro de 44, este de carácter leve. Fueron trasladados a los hospitales de Puerta de Hierro y al de Alcorcón respectivamente.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid han realizado labores de prevención y limpieza, mientras que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

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