Shakira suma tres conciertos más y eleva a nueve su residencia artística en Madrid

Shakira suma tres conciertos más para elevar ya a nueve su residencia artística en Madrid. La cantante colombiana actuará también los días 2, 3 y 4 de octubre. Así lo ha confirmado este miércoles su equipo, que por ahora ha solicitado permiso al Ayuntamiento de Madrid para 10, tal y como adelantó hace unos días el alcalde, José Luis Martínez Almeida. Esto quiere decir que aún podría sumarse alguna fecha más próximamente.

En todo caso, lo que es seguro es que con estas nuevas fechas Shakira despedirá por todo lo alto su gira Las mujeres ya no lloran World Tour, con más de 421 millones de dólares de recaudación y 3,3 millones de asistentes. Esta llegará a España como uno de los principales eventos musicales del año.

Las nuevas fechas se suman a los conciertos ya agendados para los días 18, 19,20, 25, 26 y 27 de septiembre, según ha indicado la promotora, Live Nation, tras la gran demanda de entradas en la preventa de este martes para registrados en su web oficial.

Es Latina, como han llamado a este espectáculo sus promotores, está concebido, según explica la propia empresa organizadora, como algo “más que un concierto”. Está previsto construir un estadio llamado Shakira en el Iberdrola Music, en Villaverde, dentro de una “ciudad paralela” llamada Macondo Park que acogerá conciertos, exposiciones, charlas y otras actividades con el propósito de “celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas”.

Será en un espacio de 40 hectáreas, cuatro de ellas para el estadio, que acogerá a unas 50.000 personas con una pantalla inmersiva de última tecnología, “algo que de momento no existe en Europa y que vendrá desde China”.

Junto al color, muy presente en la marca identitaria, la idea es que más allá de los conciertos haya unas 12 horas de actividad diaria, con un parque que se pueda montar rápidamente e integre la naturaleza junto a la actividad humana, con especies caribeñas junto a otras autóctonas.

Este miércoles arranca otra de las preventas, la de la plataforma Santander SMusic, que se realizará por tramos. A las 10.00 horas se desbloqueará la preventa para las fechas del 25 al 27 de septiembre; a las 10.30 hora para los días del 2 al 4 de octubre; y el último tramo a las 12.00 horas para las fechas del 18, 19 y 20 de septiembre.

Este mismo formato por tramos se mantendrán para la preventa de este jueves para los registrados en la web de Live Nation, así como en la apertura oficial de taquillas que tendrá lugar el próximo viernes, 27 de marzo.