Quirón desata el temor por el posible despido de los 249 trabajadores del laboratorio que el Gobierno de Ayuso quiere adjudicarle

El grupo Quirón ha propuesto destinar a sus propios trabajadores al gran laboratorio de diagnósticos de la Comunidad de Madrid cuya gestión está a punto de ganar por concurso, lo que ha desatado el pánico al despido entre los 249 empleados actuales. La propuesta laboral de Quirón no es pública, pero el miedo se debe a que la empresa ha presentado la documentación de los profesionales que planea adscribir y no ha pedido esos datos a la concesionaria actual, Ribera Salud, según advierte el sindicato UGT y ha confirmado EL PAÍS por fuentes de esta otra compañía. Este laboratorio en el Hospital de San Sebastián de los Reyes comenzó a funcionar en 2008 como el centro donde se analizan las pruebas de un área poblada por 1,4 millones de madrileños. “Se va a liar gorda”, dicen fuentes del comité de empresa que este lunes celebró una asamblea online para informar a una plantilla inquieta. “La gente está muy, muy, muy nerviosa y enfadada. Son muchos años y mucho esfuerzo para que ahora vengan y te den una patada en el culo”.

La decisión del gigante hospitalario madrileño se explicaría porque una plantilla nueva sería “más barata”, según el sindicato UGT, que especifica que los nuevos trabajadores no gozarían de derechos adquiridos por antigüedad, como salarios más altos o una indemnización mayor en caso de despidos. El problema es que la intención de Quirón chocaría con los intereses de Ribera Salud, que debería pagar una factura elevada por los finiquitos. Esta empresa valenciana pretende que Quirón asuma a la plantilla actual, de acuerdo con fuentes de esa compañía que creen que la ley está de su parte. Se refieren a jurisprudencia europea que ha determinado que en casos de sucesión de empresa en un mismo centro de trabajo se debe producir una subrogación de los empleados. Coinciden en su postura con UGT, que esgrime el Estatuto de los Trabajadores, según el cual la relación laboral continúa en estos casos.

La Consejería de Sanidad, dirigida por Fátima Matute, responde que este es un tema que tendrán que dirimir las empresas. Un portavoz recuerda que los pliegos no estipulan que la empresa nueva se subrogue en los contratos laborales.

El concurso para gestionar este laboratorio durante los próximos cinco años no ha finalizado. La Mesa de Contratación propuso el 24 de febrero como adjudicatario al gigante hospitalario madrileño, pero el estado del expediente sigue aún en la fase llamada “pendiente de adjudicación”. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tampoco ha hecho ningún anuncio. Está previsto que el ganador comience el 1 de mayo. Tanto Quirón como Ribera Salud han declinado hacer declaraciones.

El anillo

El laboratorio se encuentra en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes (al noreste de la capital) y tiene cinco centros satélites en los hospitales de Vallecas, Coslada, Parla, Aranjuez y Arganda del Rey. San Sebastián recibe las muestras de los cinco subsidiarios por medio de mensajería, pero estos otros centros también tienen pequeños laboratorios para analizar sus muestras de urgencias. Se los conoce como el anillo, un circuito que nació en tiempos de Esperanza Aguirre, cuando esa presidenta inauguró esos hospitales y decidió sacar a concurso la gestión de sus laboratorios de diagnósticos. Ribera, en alianza con otras compañías, había ganado hasta ahora todas las licitaciones.

El miedo en la plantilla comenzó hace semanas, cuando pasaron de móvil a móvil las ofertas de empleo que Quirón había publicado en su web y en otros portales conocidos, como Infojobs. Otro indicio de mal agüero era la información accesible para cualquier ciudadano en el portal de contratación donde vieron que las empresas licitadoras habían preguntado si debían asumir a la plantilla actual (subrogación) y la Consejería de Sanidad les había respondido que no era necesario.

Oferta de empleo de Quirónsalud para técnicos que trabajarían en el laboratorio público en Madrid que aspira gestionar.

La última señal ominosa apareció el viernes. La Consejería subió al portal público un nuevo documento, donde se verifica que Quirón ha presentado la documentación correcta, entre ella la lista de profesionales. Todos los licitadores debían incluir un listado con sus medios personales, detallando su titulación, experiencia y curriculum vitae. Quirón ha presentado un documento con 254 profesionales (un director técnico, seis médicos responsables de los laboratorios periféricos y otros 247 empleados, como técnicos de laboratorio, microbiólogos o hematólogos).

Ha sido un goteo de pistas que han tenido que interpretar ante la falta de información clara, dicen fuentes del comité, controlado por UGT. Durante la asamblea de este lunes estalló la rabia. “Vamos a ir a la huelga, que tengan cuidado”, dice una fuente del comité.

Este martes por la tarde el sindicato publicó en su web una nota en la decía por primera vez que Quirón no pretende heredar la plantilla actual. UGT insistía en su tesis de que el Estatuto de los Trabajadores obliga a ese gigante sanitario privado a asumir a todos los empleados. La responsable sectorial, Teresa Benavides, vaticina en entrevista con EL PAÍS que este conflicto podría acabar en los tribunales. Temen que Ribera se niegue a despedir a los empleados y queden en el limbo. “Podría pasar que se queden sin derecho a paro porque no tendrían la carta de despido”, alerta. “Queremos que se sienten y Quirón acepte porque si no, las consecuencias van a ser catastróficas para los trabajadores”.

Benavides critica la posición de la Consejería de Sanidad. “No se preocupan en absoluto”, dice. “Les hemos escrito y no nos han respondido”. La sindicalista recuerda que en pliegos anteriores para gestionar este mismo laboratorio se había premiado con más puntos a las empresas que asumieran a la plantilla existente, una recompensa que ha desaparecido esta vez.

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