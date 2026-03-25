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Madrid
Incendios

Muere un hombre de 70 años en el incendio de una vivienda en Madrid

La víctima, que se encontraba en el salón de su piso en el distrito Usera, presentaba quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo y afectaciones a las vías aéreas

Los servicios de Emergencias de Madrid atienden el incendio de una vivienda en usera, este mediodía.Emergencias Madrid
Agencias
Madrid -
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Un hombre de unos 70 años ha fallecido este miércoles con quemaduras de tercer grado en el 60% de su cuerpo, víctima de un incendio declarado pasado el mediodía en su vivienda en el distrito madrileño de Usera.

Los hechos se han producido poco antes de las 13.00 en un domicilio en el número 28 de la calle de la Cal. Hasta el lugar se han desplazado cinco dotaciones del cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid para atender el incendio, de pequeñas dimensiones pero con mucha carga de humo.

La víctima fue rescatada del salón de la vivienda. Además de las quemaduras, presentaba afectaciones en las vías aéreas por la inhalación de humo.

El personal sanitario del Samur-Protección Civil solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre, según ha informado Emergencias Madrid. Los bomberos ya han conseguido extinguir el fuego y han ventilado el lugar.

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