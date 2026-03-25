Las acusaciones de Más Madrid y PSOE recurren el archivo de la causa por prevaricación contra la número tres de Ayuso
El asunto se remonta a 2016, cuando el entonces alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez (Cs), denunció la relación entre Ana Millán (exedil del municipio) y Neverland Eventos
Las acusaciones de Más Madrid y el PSOE han recurrido el archivo de la causa por prevaricación contra Ana Millán, exalcaldesa de Arroyomolinos y número 3 del PP de Madrid. El pasado miércoles, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, anunció la intención del grupo de recurrir el auto de archivo de una jueza de Navalcarnero sobre un posible caso de prevaricación por parte de la número tres de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. La decisión judicial hace referencia a un asunto que colea desde 2016, cuando el entonces alcalde de Arroyomolinos, Carlos Ruipérez (Cs), denunció la relación entre Millán (exedil del municipio) y Neverland Eventos.
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