La Universidad Carlos III cancela una charla a cargo del exvicepresidente de la Fundación Francisco Franco
‘¿Con Franco se vivía mejor?’ era el título de la conferencia a cargo de Jaime Alonso, quien analizaría la vida en dictadura y en democracia
La Asociación de la Prensa de la Universidad Carlos III de Madrid ha cancelado una charla sobre el franquismo que impartiría este martes el exvicepresidente de la Fundación Nacional Francisco Franco y portavoz, Jaime Alonso, según ha adelantado la Cadena SER. ¿Con Franco se vivía mejor? era el título de la conferencia en la que, según en correo electrónico que envió el decanato de la Facultad de Humanidades invitando a los estudiantes a participar, se analizaría “rigurosamente” el franquismo vinculado a temas que preocupan a los jóvenes actualmente como la economía, el empleo o la vivienda.
Los organizadores han cancelado la conferencia aludiendo a que puede estar “sesgada”. Alonso, el ponente, es un férreo defensor del franquismo y ha llegado a justificar sus crímenes, entre ellos las represalias, las torturas y las ejecuciones. El objetivo de su charla sería comparar la vida en la dictadura con la vida en democracia. En la convocatoria llamaban, además, “historiador” a Alonso cuando no lo es.
La asociación estudiantil Abrir Brecha ha rechazado la charla y ha asegurado que esta no es la primera vez que sucede algo así en la Universidad Carlos III. “Estamos viendo que se está dando voz a personas y asociaciones con discursos de odio”, se ha quejado su portavoz, Aroa Pérez Cabaleiro, según recoge la Cadena SER. La asociación considera que la conferencia podría ser una apología del franquismo de la dictadura y asegura que no permitirán ningún acto que pretenda blanquear el fascismo. “La universidad pública no es neutral: o está del lado de los derechos políticos de las mayorías sociales, o se convierte en cómplice de quienes nos quieren ver en blanco y negro“, señalan en un comunicado.
🔴 FUERA FASCISTAS DE LA UNIVERSIDAD— AbrirBrechaMadrid (@AbrirBrechaMad) March 23, 2026
Comunicado contra la presencia de la fundación Francisco Franco en la UC3M pic.twitter.com/NmYhWNqqWY
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.