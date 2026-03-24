La Universidad Carlos III cancela una charla a cargo del exvicepresidente de la Fundación Francisco Franco

La Asociación de la Prensa de la Universidad Carlos III de Madrid ha cancelado una charla sobre el franquismo que impartiría este martes el exvicepresidente de la Fundación Nacional Francisco Franco y portavoz, Jaime Alonso, según ha adelantado la Cadena SER. ¿Con Franco se vivía mejor? era el título de la conferencia en la que, según en correo electrónico que envió el decanato de la Facultad de Humanidades invitando a los estudiantes a participar, se analizaría “rigurosamente” el franquismo vinculado a temas que preocupan a los jóvenes actualmente como la economía, el empleo o la vivienda.

Los organizadores han cancelado la conferencia aludiendo a que puede estar “sesgada”. Alonso, el ponente, es un férreo defensor del franquismo y ha llegado a justificar sus crímenes, entre ellos las represalias, las torturas y las ejecuciones. El objetivo de su charla sería comparar la vida en la dictadura con la vida en democracia. En la convocatoria llamaban, además, “historiador” a Alonso cuando no lo es.

La asociación estudiantil Abrir Brecha ha rechazado la charla y ha asegurado que esta no es la primera vez que sucede algo así en la Universidad Carlos III. “Estamos viendo que se está dando voz a personas y asociaciones con discursos de odio”, se ha quejado su portavoz, Aroa Pérez Cabaleiro, según recoge la Cadena SER. La asociación considera que la conferencia podría ser una apología del franquismo de la dictadura y asegura que no permitirán ningún acto que pretenda blanquear el fascismo. “La universidad pública no es neutral: o está del lado de los derechos políticos de las mayorías sociales, o se convierte en cómplice de quienes nos quieren ver en blanco y negro“, señalan en un comunicado.