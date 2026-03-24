La justicia rechaza el recurso del Real Madrid y el Ayuntamiento contra la suspensión de las obras de los parkings del Bernabéu

Vista general del estadio y los aficionados antes del partido de la UEFA Champions League 2025/26 entre el Real Madrid C.F. y la Juventus el 22 de octubre de 2025.

Un juzgado de Madrid paró los trabajos hace dos años y en octubre el TSJM dio de nuevo la razón a los vecinos del estadio en su pleito contra los dos aparcamientos que iba a construir el equipo después de ganar un concurso público

Las obras en los parkings del Santiago Bernabéu llevan dos años paradas y así van a seguir. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha rechazado el recurso que el Real Madrid y el Ayuntamiento de la capital presentaron contra la suspensión provisional de los trabajos, según la resolución a la que ha tenido acceso EL PAÍS y fechada a 5 de febrero de 2026. El pasado octubre, el TSJM ya dio la razón a los vecinos del estadio en su pleito contra los dos aparcamientos que planeaba construir el club que preside Florentino Pérez después de ganar un concurso público. El club, según ha confirmado Europa Press, ya ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Un portavoz municipal indica que el Ayuntamiento no va a presentarlo.

El Real Madrid y el Ayuntamiento recurrieron el auto del 25 de septiembre de 2024, que acordaba la ejecución de la sentencia que ordenó la paralización provisional de las obras de los dos aparcamientos ―en el Paseo de la Castellana y la calle del Padre Damián― y un túnel proyectados en el entorno del estadio.

Entonces, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo estimó el recurso presentado por la Asociación Vecinal Perjudicados por el Bernabéu y en el fallo determinó que el plan carecía de “interés público” y solo beneficiaba al club. También que el Consistorio madrileño, que fue quien licitó el proyecto, ignoró un informe que advertía de que unas obras de tal dimensión requieren el diseño de un nuevo Plan Especial previo al resto de la tramitación. Esto es que los aparcamientos no son compatibles con el planteamiento urbanístico vigente.

Otro punto clave de aquella sentencia y de la suspensión de las obras, que ahora queda ratificada por el TSJM, es que el Ayuntamiento de Madrid impidió a los ciudadanos “conocer el verdadero alcance del proyecto y formular alegaciones”. Esto recuerda al fallo que emitió este lunes el tribunal regional sobre la tasa de basuras: anulada de pleno derecho porque faltaba información “fundamental” y “esencial” para la ciudadanía.

El Ayuntamiento recurrió el fallo y siguió con los trabajos, porque la sentencia no era firme. Tuvo que parar de inmediato las obras en septiembre de 2024, cuando se dictó el auto de ejecución. Desde ese momento, la parcela permanece vallada. Ahora el TSJM ratifica la decisión inicial y las máquinas no van a entrar a seguir con la construcción. En dicho auto, que recuerda la resolución conocida este martes, se exponía que “la no paralización de las obras” podía “derivar en una situación de difícil o imposible reversión”. “La continuación de las obras de los aparcamientos controvertidos, careciendo de autorización que avale su ejecución en el momento actual, es causa de perjuicio no solo para los miembros de la asociación demandante, sino también para todos aquellos que residen o trabajan en las inmediaciones [...] y para los ciudadanos que tengan que transitar en la zona”, recogía el texto.

El TSJM también recuerda en la reciente resolución que en octubre de 2025 ya dictó otra sentencia, que iba en paralelo a la de suspensión de las obras, en la que volvió a desestimar los recursos de apelación interpuestos por el club blanco y por el Ayuntamiento.

Los aparcamientos no son el único frente judicial abierto del Real Madrid en el estadio. El pasado 4 de febrero, TSJM estimó el recurso de apelación presentado por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y revocó la decisión judicial que había inadmitido su impugnación contra la celebración de conciertos en el Bernabéu. La decisión, ante la que no cabe recurso, reactivaba así el procedimiento antes desestimado, en el que los vecinos exigían al Ayuntamiento de Madrid que frenara este tipo de actividades en el recinto.