La fiscalía pide 46 años de prisión para el principal acusado del crimen de Borja Villacís y 38 para su madre y el otro autor

Un vehículo en la zona acordonada por las fuerzas de seguridad este martes, tras el asesinato a tiros en la carretera junto a un restaurante del distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo, de Borja Villacís, hermano de la exvicealcaldesa de la capital y exdirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís.

El Ministerio Público otorga a los tres acusados el mismo grado de responsabilidad en el asesinato, pero a Kevin Pastor le imputa también el intento de homicidio de un amigo del fallecido

La instrucción del asesinato de Borja Villacís, el hermano pequeño de la exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha llegado a su fin y la Fiscalía ya ha redactado su escrito de acusación contra los tres investigados por el crimen. Para Kevin P., el Ministerio Público solicita 46 años de prisión, mientras que para su madre María José E. y el amigo que le acompañó y que presuntamente disparó con él ese día, Ismail L., la petición de pena es de 38 años de cárcel. La fiscalía considera a los tres autores de los hechos con el mismo grado de responsabilidad, pero a Kevin le imputa el intento de homicidio de otro de los amigos de Villacís en la escena del crimen, de ahí la diferencia en la petición de pena.

El 4 de junio de 2024, Villacís, de 41 años, acudió junto con tres amigos a una cita en la carretera de Fuencarral-El Pardo. Uno de estos amigos mantenía una disputa con Kevin, de 24 años entonces, y ese día habían quedado para solucionarla. Este hombre se había negado a ceder un vehículo al principal acusado del crimen y este, en respuesta, se lo había quemado, según los testimonios de los supervivientes de aquel día. El amigo de Borja había denunciado a Kevin por estos hechos y él quería que retirara la denuncia porque estaba en busca y captura por otros delitos relacionados con las drogas.

Aquel caluroso día de junio, los dos grupos habían quedado en el aparcamiento de un restaurante, pero al llegar, Kevin les indicó que se dirigieran con sus coches a unos pocos kilómetros de ese establecimiento. Allí les estaba esperando emboscado y cuando los vio llegar empezó a disparar, junto con su amigo Ismail L., de 18 años, según el relato de los amigos de Villacís y el que refleja la Fiscalía. Los tiros impactaron con más virulencia en Borja, que falleció en el acto y que ese día solo había acudido como acompañante. El amigo que iba con él en el coche también resultó herido. Cuando Kevin se destapó el rostro, vio a otro de los hombres del grupo de Villacís y también le disparó. El cuarto amigo del grupo de Villacís, que salió ileso de la emboscada, fue el que condujo a esta última víctima al hospital.

Por el asesinato de Villacís, la Fiscalía pide 22 años de prisión para los tres acusados; por el asesinato en grado de tentativa del hombre que iba con él en el coche, 13 años; por tenencia ilícita de armas prohibidas, dos años y por falsedad documental, un año y nueve meses de prisión. Kevin suma ocho años más por un homicidio en grado de tentativa por los disparos contra el amigo que le vio la cara una vez había atacado a Borja y a su amigo. La falsedad documental se imputa por el cambio de la placa de matrícula que hicieron en el coche alquilado empleado el día del crimen.

Después del ataque, huyeron del lugar en un vehículo de alquiler conducido por la madre de Kevin, María José E., que contaba el día de los hechos con 52 años. Los tres se detuvieron en el lateral de una carretera cercana, ubicada justo frente al edificio de la productora Mediapro, desde el que algunos de sus trabajadores grabaron un vídeo de los autores escapando a pie y sacando bolsas del maletero. Las imágenes se hicieron virales pocos minutos después del crimen.

Dos de los presuntos asesinos cambiaban ayer la matrícula del coche en la M-612, en una imagen captada por un testigo

María José fue detenida apenas unas horas después del crimen, en una gasolinera de Plaza Elíptica, en el distrito de Carabanchel. A Kevin lo arrestaron al día siguiente en Yuncos (Toledo) mientras se escondía en la casa okupada de un amigo. Ismail, el tercer ocupante del coche, permaneció fugado hasta el 7 de noviembre de 2025.

El juicio todavía no tiene fecha en el calendario, pero se espera que se celebre este año. Los tres acusados permanecen en prisión desde sus respectivas detenciones.