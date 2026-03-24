El Ayuntamiento de Madrid anuncia un parque verde de 63.000 metros cuadrados en Montecarmelo que rodeará al cantón

Tras la polémica suscitada en el pleno del distrito hace unas semanas, el concejal delegado de Limpieza y Zonas Verdes y concejal de Fuencarral-El Pardo, José Antonio Martínez Páramo (PP), ha vuelto a hacer un anuncio con el que los vecinos del barrio Montecarmelo se sienten “engañados”. Páramo ha anunciado este martes en el pleno del Ayuntamiento de Madrid cómo será el parque verde en la parcela adyacente a la del cantón que prometió en aquel pleno del distrito del 11 de marzo, en el que lo más sonado fue su anuncio de que el consistorio “renunciaba” a las instalaciones industriales de una base del SELUR en los terrenos, cuando siempre había negado que existieran. Ahora, el concejal ha anunciado como nuevo un proyecto de 63.000 metros cuadrados, más de 1.600 árboles, un carril bici y 3,9 millones de euros de presupuesto, que no solo incluye ese parque al lado del cantón, sino toda la franja que bordea la M-40, conocida como Parque Lineal de Montecarmelo, que se encuentra en ejecución desde noviembre. En medio de todo eso estará el cantón de Montecarmelo, que sigue inamovible.

En el pleno del distrito Fuencarral-El Pardo el pasado 11 de marzo, Páramo aseguró a los vecinos que el Ayuntamiento de Madrid no solo renunciaría a las maquinarias pesadas, la compactadora de residuos, la gasinera y todo lo que convierta el cantón en una instalación industrial, dejando una parcela de 5.600 metros cuadrados solo para vestuarios y aparcamientos, sino que además se construiría ese parque verde en la parcela aledaña al cantón, del que no habían trascendido detalles. Los vecinos dudaron de ese parque entonces y dudan ahora también que saben que el ayuntamiento ha mezclado este nuevo proyecto con uno ya existente para anunciarle a los madrileños un parque mucho más grande.

El proyecto del Parque Lineal no es nuevo. La renaturalización de esos terrenos, que actualmente están infrautilizados, se incluyó en los presupuestos participativos de 2022 tras las peticiones de los vecinos. Esta zona forestal, según anunció el ayuntamiento en noviembre pasado, ya se encuentra en fase de ejecución y las obras deberán terminar este verano, aunque van con retraso. La zona contará con un área infantil y otra canina, equipos de calistenia y mobiliario urbano, además de 128 nuevos árboles y más de 3.400 arbustos. Para este proyecto ya se contaba con un presupuesto total de 1,3 millones de euros. A esa actuación, ahora, el ayuntamiento le suma el parque prometido a los vecinos a mediados de marzo y eleva el presupuesto con 2,6 millones de euros más.

Mapa de las áreas de rehabilitación para el Parque Lineal de Montecarmelo. Ayuntamiento de Madrid

El nuevo mega parque funcionará como una especie de aislamiento para el cantón. “Las instalaciones que acogerán a los profesionales del servicio de limpieza viaria estarán protegidas por una pantalla vegetal”, explica el consistorio en una nota de prensa difundida este martes. “Tendrán vestuarios para estos trabajadores, un almacén para los carritos y utensilios y oficinas para el personal administrativo”, añaden respecto a cómo será el “cantón de limpieza”, en el que, insisten, no habrá ningún tipo de basura.

Vicente Sánchez, portavoz de la Plataforma No Al Cantón, no le ve sentido a muchos detalles de este proyecto de parque. Primero, que se hayan talado decenas de árboles en los alrededores del cantón para ahora ponerse a plantar nuevos ejemplares. Luego, “la innovación” que significa que en medio de un parque verde creen una “macroinstalación industrial”. Los vecinos no dan credibilidad a las promesas del consistorio hasta que este no les presente un documento oficial que valide que en esa parcela solo habrá unos vestuarios. Mientras, siguen firmes en que el cantón será un “parque de maquinarias”. Sánchez señala que los vecinos ven con buenos ojos el tener más áreas verdes, pero temen que este proyecto en realidad sea una cortina de humo para acallar sus protestas por el cantón, que hasta el momento no ha sufrido ni un solo cambio sobre el papel.