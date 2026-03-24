Dos detenidos en Vallecas tras una huída kamikaze en un coche robado con una niña de dos años a bordo

La Policía Municipal de Madrid ha detenido este martes a dos personas que protagonizaron el pasado lunes 9 de marzo una peligrosa huida en un coche robado —en el que además viajaba una niña de dos años— durante la que embistieron a varios vehículos policiales e intentaron agredir a los efectivos del cuerpo.

Los hechos ocurrieron sobre las 22.00 horas en el aparcamiento del centro comercial Islazul, en la calle de la Calderilla, en el distrito Carabanchel. En ese mismo punto se había establecido previamente un dispositivo de vigilancia tras varias denuncias de robos. Los testimonios apuntaban a la comisión de hurtos por el método de la ‘siembra’, por el que se distrae con alguna excusa al conductor de los vehículos para propiciar que salga al exterior mientras otra persona entra en el coche para hacerse con cualquier objeto de valor que haya en su interior.

Durante este dispositivo, los agentes localizaron a un vehículo sospechoso que podía estar relacionado con estos hurtos y, al comprobar la matrícula, descubrieron que figuraba como sustraído. Al activar las señales luminosas y acústicas para proceder a la identificación de los ocupantes, el coche emprendió la huida a gran velocidad. Se inició una persecución entonces por Vía Lusitana hasta la M-40 en dirección a la A-3 durante la que el vehículo sospechoso circulaba zigzagueando, realizando adelantamientos peligrosos, invadiendo el arcén y poniendo en riesgo al resto de vehículos.

En la salida de la M-40 hacia Mercamadrid, el turismo embistió a una patrulla policial que le intentó cerrar el paso, una maniobra que repitió en varias ocasiones en su intento de huida. Además, en la salida de esta vía de circunvalación hacia el barrio de Embajadores se saltó varios semáforos y circuló en ciertos momentos en sentido contrario.

Finalmente, el turismo se subió a la acera en una glorieta en la que iba en sentido contrario y reventó la rueda. Tras la colisión, sus ocupantes, un hombre y una mujer de nacionalidad peruana, nacidos en 1999, abandonaron el vehículo a pie con una niña de dos años en brazos y se adentraron en la zona del Parque Forestal de Entrevías, en la zona sur de Puente de Vallecas. Después de una huida a la carrera, intentaron ocultarse tendiéndose en el suelo pero fueron localizados. En ese momento, el hombre, padre de la menor, arrojó la niña a los agentes, que lograron recogerla en el aire sin que sufriera ningún daño.

El hombre opuso resistencia cuando finalmente fue interceptado y llegó a golpear a los efectivos antes de ser arrestado. Se trata de un varón con antecedentes penales por hurtos y sin el permiso de circulación en vigor. Además de un delito por conducir sin carné, se le imputan delitos de conducción temeraria, apropiación indebida y lesiones. Por otro lado, la mujer que le acompañaba también está acusada de estos dos últimos delitos. La madre biológica de la niña acudió al lugar y se hizo cargo de ella.