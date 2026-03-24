Choque entre el delegado de Gobierno, los vecinos y la Comunidad de Madrid por los conciertos de Shakira

Enésimo enfrentamiento entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. El motivo esta vez no es otro que el conjunto de conciertos que la cantante colombiana Shakira organizará en Madrid el próximo septiembre para el final de su gira Las mujeres ya no lloran. La artista aterrizará con una apuesta sin precedentes que convertirá la capital en su gran sede europea. Por ahora, ya hay seis fechas confirmadas, 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, aunque el propio alcalde de la capital, José Luis Almeida, apuntó la semana pasada que serían una decena. Para la ocasión, Live Nation levantará el imponente Estadio Shakira, un recinto efímero diseñado exclusivamente para este despliegue técnico y artístico llamado el Macondo park. La preventa ya ha empezado para un evento que apunta a ser histórico.

Pero no todo son buenas noticias para la artista y los promotores. La ubicación de los conciertos en el barrio de Villaverde, donde ya en su día se celebró el Mad Cool, y la construcción de un “estadio de quita y pon” ha desatado un choque entre el Gobierno, los vecinos del recinto del iberdrola music y la Comunidad de Madrid. En concreto, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha pedido “formalmente” al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, que no autorice la celebración de eventos masivos en el Iberdrola Music, en Villaverde, mientras no se garantice la “seguridad” de los asistentes.

Esta petición fue realizada este lunes mediante una carta remitida por el propio Martín a Almeida. En la misiva, pide al alcalde que “reconsidere” su posición y no autorice que se celebren eventos masivos en el citado espacio mientras no concurran “de manera efectiva” las condiciones adecuadas de “accesibilidad, movilidad y seguridad que una ciudad como Madrid debe garantizar a quienes asisten a este tipo de espectáculos”.

En su escrito, el delegado del Gobierno recuerda al alcalde que se trata de una “reclamación” que viene realizando expresamente desde hace tiempo ante, precisa, “los antecedentes recientes que desaconsejaban el uso de ese espacio para eventos con afluencia masiva de público”. Señala además que el propio Ayuntamiento reconoció estos inconvenientes tras los problemas de movilidad y seguridad registrados en Mad Cool y en el concierto de Harry Styles celebrado en el mismo espacio. Sin embargo, la carta advierte de que, a pesar de esa constatación, no se ha llevado a cabo “una actuación mucho más decidida” por parte del Ayuntamiento para resolver estos problemas.

El conflicto está servido. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha garantizado la celebración de los conciertos y ha acusado a Martín de ser un “peón de Pedro Sánchez” y de “poner palos en las ruedas” a cualquier iniciativa del Gobierno regional.

“Le garantizo que se realizarán esos conciertos y se realizarán con todas las medidas de seguridad, las cuales parte son de su competencia”, ha respondido el consejero, que ha subrayado que el delegado “no funciona, no trabaja” y “no hace nada por los madrileños”, solo “molestar y torpedear”.

En medio quedan los vecinos de Villaverde y de Getafe, que se han reunido repetidamente con el delegado de Gobierno para advertir de los graves problemas estructurales de los que adolece el recinto: “Está en un lugar no adecuado, sin accesos que le hagan valerse por sí mismo sin cerrar el polígono industrial entero, dispositivo que pagamos los contribuyentes, no el espacio. El supuesto estadio que pretenden instalar no deja de ser una estructura metálica que probablemente haga de caja de resonancia. Se sobrepasarán los límites de decibelios permitidos, como siempre, y ni el Ayuntamiento ni el promotor harán nada por evitarlo”, comenta Gema Martín, de la plataforma Stop MadCool. “En cuanto a la movilidad, no hay otra forma, tienen que cerrar accesos, M-45 incluida, para evitar atropellos. No es el lugar. Un espacio que necesita paralizar cualquier otra actividad que haya a su alrededor no es viable”, concluye.

Frente a estas críticas, la organización del concierto, que corre a cargo de la promotora Live Nation, ha defendido en cambio la idoneidad del espacio. Sus responsables señalaron este lunes en rueda de prensa que Iberdrola Music “funciona muy bien” con eventos como Mad Cool. “Musicalmente será igual, pero será una residencia a nivel mundial y será un evento irrepetible”, afirmaron. También explicaron que el dispositivo estará bien organizado, que será muy seguro y que contará con todas las certificaciones técnicas necesarias. “Nunca se celebraría un evento que no estuviera avalado por ingenieros y técnicos”, concluyeron.