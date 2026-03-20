Tiroteo en plena calle en Madrid: un hombre resulta herido de gravedad mientras caminaba por Tetuán

El atacante ha huido del lugar y la víctima ha sido trasladada a un centro hospitalario con una lesión en el hombro

Un hombre de 23 años ha resultado herido grave en el hombro después de que otro le haya disparado a plena luz del día en Madrid. Los hechos han ocurrido sobre las cuatro de la tarde en la calle Almansa ante la presencia de varios testigos. Así lo confirma una portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que ha asumido la investigación de lo sucedido. Tres unidades del Samur se han desplazado al lugar para atender a la víctima.

Según relata una de las testigos, un hombre que podía ir en patinete y con una mochila, se ha aproximado a la víctima y, después de gritarle algo ininteligible le ha disparado. Ante el ataque, la víctima ha acertado a salir corriendo, pero aun así, le ha alcanzado una bala en el hombro. Varios testigos han visto lo sucedido y se han escondido al escuchar las detonaciones. Otro testigo explica que el atacante había dado varias vueltas por la zona, como buscando a alguien y que iba con la cara cubierta y vestido con ropa oscura.

La herida reviste gravedad porque la bala se ha alojado en el hombro y no hay orificio de salida, según explican fuentes de emergencias.

El atacante ha huido de la zona, se desconoce si en algún medio de transporte. La agresión se ha producido a apenas unos metros de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El equipo de la Policía Científica y la Judicial se han desplazado ya al lugar para tomar pruebas e interrogar a posibles testigos.

Todas las hipótesis están abiertas, desde un ajuste de cuentas hasta una agresión entre miembros de bandas juveniles. El Ayuntamiento de Madrid instaló hace 10 años cámaras en toda esa zona porque era un punto caliente de delincuencia. Con toda seguridad, serán cruciales en la resolución del crimen.