El PP se alía con una tránsfuga para una moción de censura en Lugo tras 27 años de alcaldías socialistas

La estrategia de Alfonso Rueda de ganar poder municipal en Galicia a base de pactos con tránsfugas se extiende a las ciudades. El PP se ha aliado con una exconcejala socialista para hacerse con la alcaldía de Lugo, una ciudad que no gobierna desde hace 27 años. El registro de la moción de censura se produce este miércoles, solo un día después de la convocatoria de una plaza por parte de la Xunta que tanto PSdeG como BNG vinculan con el movimiento de los populares. Estos dos partidos, que gobiernan juntos la capital lucense, denuncian que el puesto que acaba de publicar la Consellería de Medio Ambiente “parece hecho a medida” para la edil que permitirá al sucesor de Alberto Núñez Feijóo arrebatarle a la izquierda una plaza emblemática a solo un año de las municipales. Lara Méndez, número dos de los socialistas gallegos y exalcaldesa de Lugo, advierte de que “si se demuestra” que la plaza es para la aliada del PP, “no es política, es corrupción”.

“No descartamos que tanto Elena Candia como María Reigosa se sienten en el banquillo de los acusados”, ha afirmado este miércoles Rubén Arroxo, portavoz del BNG en Lugo, en alusión a la líder provincial del PP que se convertirá en alcaldesa y a la concejala tránsfuga, respectivamente. El puesto en cuestión es una comisión de servicio como jefe de Litoral en Lugo y Reigosa cumple los requisitos. El Gobierno gallego niega que sea un puesto creado para ella. Esgrime que es una plaza que ha quedado desierta en otras ocasiones porque “su responsabilidad es brutal” y que su convocatoria ahora no tiene nada que ver con la moción de censura.

El paso del PP se produce en la cuna política del líder del PSdeG, José Ramón Besteiro, y en un mandato especialmente complicado para los socialistas lucenses, que tras los comicios de 2023 se unieron al BNG para formar gobierno sumando solo un escaño más que los de Rueda. A las acusaciones de acoso sexual que propiciaron la dimisión de José Tomé como presidente de la Diputación de Lugo y la creación de una gestora al ser él también el líder del partido en la provincia, se une el repentino fallecimiento de la alcaldesa socialista de la ciudad, Paula Alvarellos, y de otros dos ediles, Pablo Permuy y Olga López, en el último año. Fue precisamente la muerte de Permuy la que hizo que corriese la lista electoral y entrase en la corporación la ahora tránsfuga María Reigosa. Reigosa tomó posesión como concejala el pasado 30 de octubre, se dio de baja en el PSOE en enero y dejó el grupo municipal hace menos de un mes asegurando que no aceptaría formar parte de una moción de censura. Hace unos días cambió de opinión y anunció en la prensa que se planteaba unirse al PP para desalojar al alcalde socialista, Miguel Fernández.

Rueda, que está de viaje oficial en China, ya dio el pasado lunes el visto bueno al pacto con la tránsfuga. El presidente de la Xunta y del PP gallego dejó la decisión en manos de la agrupación local pero defendió el “derecho” de su partido a gobernar Lugo porque fue el más votado en 2023.