Archivada la causa por agresión sexual contra Alfonso Villares, exconsejero de la Xunta

El exconselleiro de Mar de la Xunta, Alfonso Villares, ha comparecido este jueves en un hotel de Santiago para anunciar que la causa judicial en la que se le acusaba de agresión sexual ha sido archivada de forma definitiva. Villares, que dimitió del cargo en junio de 2025 tras ser procesado por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pedirá su reingreso en el PP. Tras su renuncia, fue despedido con honores por el Gobierno de Alfonso Rueda, pero él considera que su “buen nombre” ha sido “injustamente dañado” y ha exigido a la oposición que le pida disculpas.

Villares fue denunciado en febrero de 2025 por la presentadora y modelo Paloma Lago, cuya identidad fue revelada por el entorno del político el día que él dimitió. Rueda lo mantuvo en el cargo durante cuatro meses pese a conocer la denuncia. Cuando el Tribunal Superior, encargado del caso por estar él aforado, admitió el asunto y anunció que empezaría a practicar diligencias, Villares presentó su renuncia. La investigación la asumió entonces un juzgado de Ferrol ante el que exconselleiro declaró el pasado 15 de septiembre. A raíz del resultado de los “análisis, exploraciones y pruebas clínicas” y la declaración de médicos especialistas, la jueza descartó que el político, de profesión veterinario, hubiese agredido a la denunciante en diciembre de 2024 utilizando sumisión química.

El archivo dictado por el juzgado número 2 de Ferrol ha sido ratificado por la Audiencia de A Coruña. Según ha señalado Villares este jueves, la Fiscalía ha apoyado la medida y la denunciante no ha recurrido. El tribunal aprecia una “falta de indicios”. El exconselleiro, que no ha admitido preguntas, no ha aclarado si volverá a la política activa. “Me dedicaré a trabajar para restituir mi imagen y mi honor”, se ha limitado a decir sobre su futuro. Considera que ha sufrido “un daño profundo” e “irreparable”.

Villares se ha quejado de que hubo “responsables políticos” que decidieron “ignorar” su derecho a la presunción de inocencia. “Cuando la política se dedica a condenar sin juicio se quiebran las garantías de toda la sociedad”, ha esgrimido. “Yo lo que espero es una reflexión y una disculpa”, pidió. La líder del BNG, Ana Pontón, le ha respondido: “Es el PP quien tiene que pedir disculpas a todas las víctimas y a las mujeres porque cuando conoció la denuncia se puso del lado del presunto agresor y no de la presunta víctima”.