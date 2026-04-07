Estabilizados los incendios de Ponteareas y Carballo, que suman unas 750 hectáreas

Los incendios forestales que permanecían activos en Ponteareas (Pontevedra) y Carballo (A Coruña) han sido dado por estabilizados por la Consellería do Medio Rural, que estima en 750 las hectáreas calcinadas.

En el caso del de Ponteareas, que inicialmente afectó al monte Galleiro, ascienden ya a 600 las hectáreas quemadas y se ha extendido a los municipios de Pazos de Borbén y Mos. Está activo desde las 14.47 horas de este lunes, cuando se registraron varios focos, por lo que las primeras hipótesis apuntan a intencionalidad, si bien tal y como han indicado fuentes consultadas por Europa Press, será la investigación la que confirme este extremo.

Para su extinción, el departamento autonómico ha movilizado hasta el momento a cuatro técnicos, 17 agentes, 25 brigadas, 16 motobombas, dos palas, una unidad técnica de apoyo, cinco helicópteros y seis aviones. En este incendio, la Consellería do Medio Rural decretó la Situación 2 por su proximidad al núcleo de Galleiro, en el municipio de Pazos de Borbén, que ya ha sido desactivada esta medianoche.

Asimismo, la Xunta también ha dado por estabilizado el incendio que afecta a las localidades de Carballo, parroquia de Noicela, y de A Laracha, en Caión, que se unieron y suman más de 150 hectáreas quemadas. Este fuego motivó el desalojo de forma preventiva a los vecinos de cinco casas de Caión, aunque no fue necesario activar la situación 2 por parte de la Consellería do Medio Rural.

En su extinción, se han movilizado, hasta el momento, dos técnicos, trece agentes, 16 brigadas, 14 motobombas, una pala, tres unidades técnicas de apoyo, tres helicópteros y cuatro aviones.

Fuentes consultadas por Europa Press han explicado que las primeras hipótesis apuntan a que el incendio registrado en Noicela pudo tener su origen en una quema agrícola. En estos momentos, están prohibidas hasta nuevo aviso las quemas de restos forestales debido a las condiciones meteorológicas.

Después de días de tiempo seco y altas temperaturas, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por tormentas en las provincias de Pontevedra y de Ourense, así como en el interior, oeste y suroeste de A Coruña y en el sur y montaña de Lugo. Con este nivel de aviso, la agencia de meteorología advierte de la posibilidad de granizo y rachas muy fuertes entre las 12.00 horas y las 22.00 horas de este martes. Además, mantiene activo un aviso amarillo en la costa del oeste de A Coruña, donde se prevén olas de hasta cuatro metros.