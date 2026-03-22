Guerra Mundial 2030 en Galicia: fútbol, venganzas políticas y el nuevo negocio de los estadios

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, en Balaídos en 2015, cuando el segundo presidía la Diputación de Pontevedra por el PP.

A Coruña, donde el fútbol es religión, ha dado sepultura a su euforia mundialista. El Ayuntamiento ha renunciado esta semana a ser sede del Mundial 2030 después de cuatro años intentando sacar adelante un proyecto millonario que se presentó como una oportunidad histórica. La retirada la anunció la alcaldesa socialista, Inés Rey, forzando una sonrisa y bajo la mirada del dueño del Deportivo y de Abanca, Juan Carlos Escotet, reacio desde un principio a la candidatura. El paso atrás de A Coruña ha dado alas a Vigo en su anhelo por acoger la cita. Además de azuzar la rivalidad futbolística entre ambas ciudades, el Mundial ha provocado en Galicia un choque político. El alcalde vigués, Abel Caballero, sostiene que la Xunta del PP ha orquestado una operación para enterrar su candidatura.

El socialista Caballero y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol son viejos conocidos. Rafael Louzán fue durante 13 años el barón del PP en la provincia de Pontevedra. Presidió la Diputación hasta que en 2015 el PSOE, fortalecido por el éxito electoral del alcalde de Vigo, le arrebató el Gobierno provincial. La pugna por ser sede del Mundial ha propiciado su reencuentro. Caballero acusa a Louzán de maniobrar para dejar fuera a Vigo movido por un afán de “venganza”.

“Esto lo está pilotando [Alfonso] Rueda”, aprieta el regidor. Caballero asegura que al presidente de la Xunta y del PP gallego lo mueve su frustración ante la potencia electoral socialista en la mayor urbe de la región. “Fue él quien dijo que en Galicia hubiera una sola sede para no tener que pagar dos y que fuera A Coruña”, continúa. “La Xunta estuvo a la contra desde el principio. Nunca he visto a Rueda defender la candidatura de Vigo, ni siquiera ahora que está A Coruña fuera”.

El Gobierno de Rueda, por su parte, recuerda que hace tres años aprobó un acuerdo por el que se comprometió a “colaborar” en caso de que “alguno de los dos estadios gallegos postulados” fuera escogido para disputar encuentros del Mundial. “Si la FIFA designa Vigo como sede, la apoyaríamos exactamente en las mismas condiciones” que A Coruña, señalan fuentes del Ejecutivo autonómico. Pero “primero tiene que ser designada como sede”, remarcó esta semana el consejero de Deportes, Diego Calvo.

Entre las 11 sedes propuestas por la Federación Española de Fútbol a la FIFA en 2024, no estaba Vigo. En la clasificación ocupaba el puesto 12, pero unos audios publicados por El Mundo destaparon supuestas maniobras en el recuento para perjudicarle. Caballero sostiene que hubo “trampas” y sitúa a Louzán tras la operación. Ahora, con la retirada de Málaga y A Coruña, se abre un hueco para Balaídos, pero la mano del presidente del fútbol español se afana en impedirlo, insiste el socialista.

Caballero acusa a Louzán de retrasar a otoño la visita a Vigo de los inspectores de la FIFA que esta semana estuvieron de ruta por España para comprobar la situación de cada sede. El Gobierno vigués tiene un proyecto para ampliar la grada de tribuna a 16.000 asientos por unos 70 millones. Con estas obras se alcanzará un aforo de 43.000 espectadores y se cumplirán los requisitos de la FIFA, defiende el regidor. “Tratan de evitar que lleguemos a tiempo, pero les vamos a ganar”, advierte.

Fuentes de la federación española de fútbol niegan que la elección de las sedes sea un asunto político: “Esto no es política, es un proyecto de país”. Sostienen que es la FIFA la que “lo decide todo”, incluido qué ciudades visitarán sus inspectores cuando vuelvan a España en otoño, y defienden que la entidad que dirige Louzán “ha apoyado desde el minuto uno que Vigo y Valencia sean incluidas como sedes”. Eso sí, la federación advierte de la importancia de que las ciudades aspirantes “cumplan las condiciones” de la FIFA en cuestiones como comunicaciones, hoteles o campos de entrenamiento, y que las obras para llegar al mínimo aforo exigido a los estadios tengan financiación.

Vigo exige pagar la grada de Balaídos con ayuda de la Xunta y la Diputación, ambas administraciones en manos del PP. “¿Qué es eso del ir al palco a Lyon [a ver el pase del Celta a cuartos de final de la Europa League] y no poner ni un céntimo para la reforma de Balaídos?”, dice Caballero sobre Rueda. Si estas instituciones no pagan, el Ayuntamiento afrontará los trabajos con fondos propios. “Tenemos 150 millones de remanente y deuda cero”, presume el alcalde.

El Celta organizará conciertos

Las negociaciones del Ayuntamiento de A Coruña para sacar adelante la candidatura se han desarrollado en la sombra. Primero anunció un proyecto de reforma del estadio y entorno de Riazor, propiedad municipal y cedido gratuitamente al Deportivo, que iba a costar 60 millones de euros. Después subió la cifra hasta rondar los 100 millones. Defendió que permitiría construir un complejo para acoger conciertos, espectáculos y congresos de grandes empresas. “Posicionará A Coruña como el motor económico, social y cultural de todo el noroeste peninsular”, afirmó la alcaldesa, quien llegó a contar que la elección de la ciudad por parte de la federación se la comunicó uno de sus concejales entre lágrimas.

El Gobierno local aseguró que había inversores extranjeros interesados, pero que no los podía revelar. Tampoco aclaró qué tipo de gestión del estadio se estaba negociando. Acabó trascendiendo un nombre: Oak View Group (OVG). Sin embargo, esta multinacional con sede en Denver, que gestiona estadios a nivel mundial, niega a este periódico su participación en el proyecto coruñés. “Ni siquiera ha habido conversaciones”, señala una portavoz. El Deportivo no estaba dispuesto a participar y la financiación nunca se cerró.

Ahora el Ayuntamiento de A Coruña mantiene el misterio sobre la reforma alternativa de Riazor que sí apoya Abanca, accionista mayoritario del Deportivo. Lo que se sabe de momento es que gracias a un acuerdo con el club y con la Diputación de A Coruña, gobernada por el PSOE y el BNG, se remodelará el estadio y el pabellón de deportes anexo. Se desconoce el presupuesto (aunque se prevé mucho menor), qué pasará con los conciertos y demás eventos, y cuál será el papel del Deportivo en el uso y gestión de una jugosa infraestructura enclavada en un espacio emblemático.

La alcaldesa defiende desde el pasado lunes que el Mundial que iba a convertir a A Coruña en motor “de todo el noroeste peninsular” es “un acontecimiento importante durante unos días” y que su nuevo proyecto está “pensado para décadas”. Fuentes del Gobierno local esgrimen que “los requisitos que imponía la FIFA eran excesivos”.

Balaídos es, al igual que Riazor, una propiedad municipal que se cede de forma gratuita al Celta. Cuando se complete la reforma que se inició en 2015, en la que se acabarían gastando unos 130 millones de fondos públicos, también acogerá todo tipo de eventos. Caballero aduce que “los campos de fútbol ya no pueden ser espacios para usar cada dos domingos”. Ve en la céntrica infraestructura una fuente de ingresos y de “movilización comercial” para Vigo. “En breve”, anuncia, se suscribirá con el equipo un nuevo convenio que adjudicará al club la gestión de todos estos usos a cambio de una aportación económica.

“Ahora Europa exige que haya una contraprestación porque si no, [la utilización gratuita de un recinto público por una sociedad privada] puede ser considerado una ayuda de Estado”, explica el alcalde. Caballero prefiere no adelantar los detalles del nuevo modelo de gestión público-privada que firmará con el Celta. Lo que sí confirma es que, hoy en día, las relaciones con el club que dirige Marián Mouriño son “extraordinarias”.