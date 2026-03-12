Tres detenidos por una agresión homófoba en Pontevedra

La Policía Nacional ha detenido a tres personas acusadas de participar en una agresión homófoba ocurrida en la mañana del pasado domingo en el centro de Pontevedra. El joven agredido, que sufrió una fractura en la nariz, estaba con un amigo frente a un bar del casco viejo de la ciudad poco antes de las nueve de la mañana cuando unos chavales de unos 20 años empezaron a lanzarles insultos homófobos. Según su denuncia, los agresores lo persiguieron y lo golpearon hasta tirarlo al suelo.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha comunicado este jueves que ha sido detenido el presunto autor de la agresión y otras dos personas que supuestamente colaboraron “en diverso grado” en el ataque. Los tres detenidos pasarán a disposición judicial este mismo jueves. Losada ha pedido que sobre los responsables caiga “todo el peso de la ley y ha tachado el odio como un ”problema gravísimo en nuestra sociedad". La violencia homófoba, ha añadido, es “intolerable, rancia, zafia y condenable, no solo penal sino también socialmente”.

La víctima relató al Diario de Pontevedra que no conocía de nada a sus agresores. En la puerta del after, ubicado junto al Teatro Principal de la ciudad, estos empezaron a decirle a él y a un amigo “marcharos de aquí, maricones, qué hacéis aquí, a qué cojones venís”. Su acompañante grabó parte de la agresión con su teléfono móvil.